Američki Nacionalni centar za uragane izdao je upozorenje za stanovnike Jamajke dok se uragan Melisa približava otrvu.

Izvor: x/printscreen/@jamaica_witch

Tri osobe već su poginule na Jamajci dok se ostrvo priprema za najjaču oluju na svijetu ove godine, a i možda najjaču ikad zabilježenu na tom ostrvu. Američki meteorolozi upozoravaju na „katastrofalne i po život opasne“ uslove.

S brzinom vetra do 282 km/h, uragan Melisa je oluja pete kategorije (najviše moguće). Dodatno jača i očekuje se da će danas pogoditi karipsko ostrvo.

Najnoviji podaci američkog Nacionalnog centra za uragane (NHC) pokazuju da je, prema maksimalnoj brzini vjetra i niskom središnjem pritisku, Melisa najjača oluja na svijetu dosad ove godine.

Uragan bi mogao dodatno ojačati

Melisa i dalje ima status uragana pete kategorije s vjetrovima od 282 km/h. Međutim, prema poslednjim dostupnim podacima, minimalni središnji pritisak oluje pao je s 909 na 901 milibar.

Niži pritisak znači snažniju oluju, pa ovi podaci ukazuju da bi uragan Melisa mogao dodatno ojačati u narednim satima. Poređenja radi, najniži pritisak uragana Katrine koji je 2005. pogodio SAD iznosio je 902 milibara.

Očekivani smjer kretanja uragana

Američki Nacionalni centar za uragane očekuje da će središte uragana Melisa preći preko Jamajke i Kube, a zatim nastaviti dalje pored Salvadora.

Evakuisano oko 1000 ljudi iz američke baze Guantanamo Bej

Američka mornarička baza Guantanamo Bej na Kubi nalazi se na očekivanoj putanji uragana Melise. Oko 3000 ljudi ostalo je u bazi.

"Pažljivo pratimo kretanje oluje i preduzimamo sve potrebne mjere kako bismo osigurali sigurnost našeg osoblja i spremnost naših baza", rekao je zapovednik Džon Hevit.

Američki Nacionalni centar za uragane: Vjetrovi bi mogli rušiti građevine

"Očekuju se katastrofalne bujične poplave i brojna klizišta do utorka", stoji u upozorenju.

"Razorni vjetrovi bi mogli prouzrokavati potpuni kolaps građevina, naročito u višim područjima, što bi dovelo do široko rasprostranjene štete na infrastrukturi, dugotrajnih prekida u snabdijevanju električnom energijom."

"Nepridržavanje hitnih mjera moglo bi rezultirati teškim povredama ili značajnim gubitkom života", navodi se u saopštenju.

Premijer Jamajke: Molim se na koljenima

"Molim se na koljenima", rekao je premijer Jamajke Endrju Holnes medijima, dodavši da je bio u kontaktu sa svjetskim državnicima. "Čini se da se cijeli svijet moli za Jamajku", rekao je.

U ozbiljnom upozorenju stanovnicima Jamajke, Holnes je izjavio da "ne postoji infrastruktura u regiji koja može izdržati uragan kategorije 5".

Ovako izgleda oko oluje

Američko ratno vazduhoplovstvo objavilo je video snimke koja prikazuje kako je izgledalo kada je letjelica juče letjela oko uragana Melise. Posada je više puta proletjela kroz oluju kako bi prikupila meteorološke podatke.

Incredible footage from inside the eye of Category 5 Hurricane Melissa. Filmed during a reconnaissance flight by the US Air Force's 53rd Weather Reconnaissance Squadron, the video reveals the sharply defined eyewall and the deceptive calm at the storm's center

