Snažna oluja Alis pogodila je Kataloniju, izazvavši bujične poplave u gradovima La Ràpita i Santa Barbara. Stanovnici su zarobljeni u vozilima, željeznički saobraćaj je obustavljen, a aerodrom na Ibici privremeno paralizovan.

Obilna kiša izazvala je bujične poplave u španskom regionu Katalonija, a snimci snažne oluje objavljeni su na društvenim mrežama. Brojni ljudi ostali su zarobljeni u svojim automobilima, a mnogi su morali da odlože svoja putovanja.

Na snimcima se vidi kako bujica blatnjave vode kako prolazi kroz gradove La Rapita i Santa Barbara u provinciji Taragona, noseći sa sobom vozila i sve što joj se nađe na putu. Španska nacionalna meteorološka agencija Aemet proglasila je najviši crveni nivo uzbune u pokrajini, upozoravajući da bi za samo 12 sati moglo pasti do 180 mm kiše.

Katalonska agencija za civilnu zaštitu pozvala je stanovnike delte rijeke Ebro da ostanu u kućama jer se uslovi pogoršavaju.

"Situacija je komplikovana i predviđa se još kiše", rekla je Kristina Visente, visoka zvaničnica agencije. Za sada nema izvještaja o smrtnim slučajevima ili povredama, ali službe za hitne slučajeve spasavaju vozače iz potopljenih vozila.

La Ràpita, Montsià in Catalonia, Spain at the moment...

Železnički saobraćaj između Barselone i Valensije je obustavljen do daljnjeg duž mediteranskog koridora, dok su putevi u nekoliko nižih područja zatvoreni zbog poplava.

Snažne pljuskove donijela je oluja Alis, koja je poslednjih dana pogodila djelove jugoistočne Španije, uključujući Balearska ostrva. Kiše su izazvale saobraćajni haos na popularnom turističkom ostrvu Ibica, gdje je aerodrom poplavljen, a putevi pod vodom.

Current situation in Godall, Tarragona Province, Catalonia in Spain.

Najmanje 24 leta je otkazano od kasnog popodneva na aerodromu na Ibici, a zatvoreni prostori su morali biti zatvoreni zbog curenja vode u terminalu i nestanka struje.

"Zbog nepovoljnih vremenskih uslova na Ibici, rad aerodroma je bio privremeno paralizovan između 18:00 i 19:20 časova. Tokom tog vremena, pista je očišćena zajedno sa drugim područjima pogođenim olujom", rekli su lokalnim medijima zvaničnici španske aerodromske uprave AENA.

Alcanar Platja, Montsià in Catalonia, Spain at the moment...

Žuta upozorenja bila su na snazi u nedelju od Valensije do juga Taragone, jer se očekuje da će oluja na nekim mjestima donijeti ukupno 250-300 mm kiše.