Na samitu APEK-a u Južnoj Koreji dogodio se nesvakidašnji trenutak - kineski predsjednik Si Đinping i njegov južnokorejski kolega Li Dže Mjung razmijenili su šale o bezbjednosti kineskih pametnih telefona.

Potreban je neko sa čeličnim živcima da se šali o bezbjednosti kineskih pametnih telefona pred Si Đinpingom, piše britanski Gardijan.

Južnokorejski predsjednik, Li Dže Mjung je, nakon što mu je kineski lider poklonio par pametnih telefona prije njihovog državnog banketa tokom vikenda, naglas pitao da li su uređaji bezbjedni.

Si, koji nije poznat po javnom iskazivanju humora, smiješio se dok je Lijeva dosetka prevođena na kineski, pijre nego što je pokazao i svoju duhovitost.

Pokazujući na telefone, pozvao je Lija da "provjeri da li postoji bekdor" - što je izazvalo smijeh i aplauz njegovog južnokorejskog kolege.

Opuštena razmjena odigrala se dok su Si i Li razmjenjivali poklone na marginama samita APEK-a u južnokorejskom gradu Gjongdžu - prve Sijeve posjete zemlji posle više od decenije.

Kineski predsjednik je poklonio dva Šaomi pametna telefona opremljena ekranima korejske proizvodnje Liju, koji je rekao: "Da li je komunikaciona linija bezbjedna?"

Pokazujući na telefone, još uvijek u kutijama, Si je odgovorio: "Trebalo bi da provjerite da li postoji bekdor" - misleći na unaprijed instalirani softver koji bi mogao da omogući praćenje od treće strane.

SAD su upozorile da kineski pametni telefoni i aplikacije koje koriste mogu imati "bekdor" koja bi hakeri mogli da iskoriste za iskorišćavanje slabih karika u sajber odbrani drugih zemalja. Kineska vlada je negirala navode o sajber špijunaži.

Razgovor lidera, snimljen TV kamerama, izazvao je ogromno interesovanje medija u Južnoj Koreji, jer Si rijetko zbija šale, posebno na temu tako osjetljivu kao što je špijunaža.

"Si se nasmijao nakon što se Li našalio o bezbjednosti Šaomi telefona", pisalo je u ponedeljak u naslovu u novinama Seul Šinmun.

Jedna od rijetkih "nefiltriranih interakcija" je prije toga bila u septembru na kineskoj vojnoj paradi u Pekingu, kada je mikrofon uhvatio razgovor između Sija i vjerovatno još dva najtajnovitija lidera na svijetu, sjevernokorejskog Kim Džong Una i ruskog Vladimira Putina, kako razgovaraju o transplantaciji organa i besmrtnosti.

Lijev portparol, Kim Nam-džun, rekao je da je trenutak ležernosti dokaz da su se Li i Si zbližili tokom nekoliko sastanaka na dvodnevnom samitu.

"Od ceremonija dobrodošlice i razmjene poklona do banketa i kulturnih nastupa, oba lidera su imala višestruke prilike da se angažuju i izgrade ličnu hemiju. Da nije bilo takve hemije, ta vrsta šale ne bi bila moguća", rekao je Kim.

Si nije otišao praznih ruku. Li mu je, između ostalih poklona, poklonio ručno rezbarenu tablu za Go i poslužavnik od sedefa. Si, koji je, kao i Li, strastveni igrač ove drevne strateške društvene igre, opisao je tablu kao "izvrsnu", prema južnokorejskim medijima.