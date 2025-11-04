Procureo snimak zlostavljanja palestinskog zatvorenika.

Maskirani čuvari podižu zatvorenika s poda, licem prema dolje, sa povezom preko očiju. Vuku ga ka uglu prostorije, gdje su izraelski vojnici formirali barijeru od štitova za razbijanje protesta, zaklanjajući ga od pogleda nadzorne kamere. Zatvorenik je okružen, psi laju, a iza štitova se vide pomijeranja senki, piše britanski The Telegraph.

Na snimku nije jasno šta se tačno dogodilo, ali Palestinac, osumnjičen za terorizam, kasnije je primljen u bolnicu sa teškim povredama rebara i rektuma.

Video zlostavljanja u pritvorskom centru Sde Teiman prvi put je emitovan prošle godine na izraelskom kanalu 12, što je pokrenulo službenu istragu.

Prije nego što je istraga uopšte počela, snimak je izazvao žestoku reakciju političara sa desnice, uključujući one bliske premijeru Benjaminu Netanjahuu, koji je optužbe protiv čuvara nazvao "krvavom klevetom".

Nakon više od godinu dana tinjanja, afera je prošle nedelje ponovo eskalirala kada je general-major Jifat Tomer-Jerušalmi, glavna pravna savjetnica izraelske vojske (IDF), priznala da je upravo ona izvor koji stoji iza curenja snimka. Podnijela je ostavku u petak, a u ponedeljak je uhapšena nakon što je nestala na nekoliko sati, što je pokrenulo nagađanja o mogućem pokušaju samoubistva.

Optuženi vojnici održali su u nedelju konferenciju za medije ispred Vrhovnog suda, noseći crne fantomke kako bi sakrili identitet. Tvrde da ne mogu imati pošteno suđenje zbog objavljenog snimka i da su žrtve "montiranog vojnog procesa".

Politički pritisak na vojsku

Netanjahu je aferu oko procurenog snimka opisao kao "možda najozbiljniji propagandni napad na Izrael u njegovoj istoriji". Ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da je svako ko "izmišlja krvave klevete protiv izraelskih vojnika" nedostojan da nosi uniformu IDF-a.

Incident u južnoj pustinji Negev otkrio je, po mišljenju protivnika vlade, političku instrumentalizaciju izraelske vojske.

Generalka Tomer-Jerušalmi, inače druga žena u istoriji Izraela koja je obavljala dužnost glavne vojne tužiteljke, do tada je slovila za uzornu državnu službenicu. Sada je pod istragom zbog curenja snimka.

Prije toga je Vrhovnom sudu podnijela izjavu u kojoj tvrdi da ne zna ko je izvor. Ako se potvrdi da je lagala sudu, prijeti joj zatvorska kazna. Policija bi je trebala ispitati ove nedelje. Nakon što je njen automobil pronađen napušten kraj litice na plaži blizu Tel Aviva, vlasti su saopštile da je "pronađena živa i neozlijeđena".

Njen brz pad iz milosti šokirao je Izrael. Ali važnije pitanje je zašto je uopšte odlučila da objavi snimak.

Upad u vojne baze

Kako su u javnost počele curiti optužbe o sistematskom zlostavljanju zatvorenika, Ured glavne vojne tužiteljke, po naredbi Tomer-Jerušalmi, pokrenuo je istragu.

Ta istraga izazvala je žestok otpor vladajućih. Vlada, već opterećena optužbama za ratne zločine u Gazi i urušavanjem međunarodnog ugleda, nije željela da toleriše novi politički skandal.

U zemlji koja je još bila u šoku i bijesu zbog masakra od 7. oktobra, interes javnosti za sudbinu palestinskih zatvorenika bio je minimalan.

Zatim su prosvetitelji, uključujući i pojedine političare, upali u dvije vojne baze kako bi izrazili bijes zbog istrage, a Tomer-Jerušalmi bila je pod ogromnim političkim pritiskom, i javnim i, navodno, privatnim, da odustane od postupka. Optuživali su je da izmišlja slučaj i sramoti vojsku.

Slučaj koji potresa državu

Njena odluka da objavi video percipira se kao očajnički čin, pokušaj da dokaže da njen ured govori istinu, piše britanski The Telegraph. Time je, kako navode, uništila i sopstvenu karijeru.

Još važnije, cijela afera ukazuje na opasan nivo političkog pritiska na vojsku, instituciju koja je u izraelskom društvu tradicionalno uživala status neprikosnovene neutralnosti.

Za Netanjahuove kritičare, tzv. "afera MAG" (Military Advocate General) pokazuje da, nakon što je pokušao politizovati pravosuđe, sada pokušava isto sa vojskom.

Ministra Izraela Katza, kojeg mnogi smatraju Netanjahuovim lojalistom, optužuju da blokira imenovanja u vojsci kako bi obezbijedio političku poslušnost unutar zapovednog vrha.

U međuvremenu, ministar pravde Jariv Levin upozorava državnu tužiteljku Gali Baharav-Miaru da se ne miješa u slučaj Tomer-Jerušalmi.

Cijela afera dolazi i nakon velikog nezadovoljstva javnosti zbog ranijeg smjenjivanja šefa unutrašnje bezbijednosti Šin Bet, Ronena Bara, koji je pokrenuo istragu o uticaju Katara na Netanjahujeve savjetnike.

Izrael je oduvijek imao burnu političku scenu, ali ono što danas zabrinjava jeste da profesionalna nezavisnost vojske i bezbjednosnih službi, nekada sveta stvar, sve više slabi, zaključuje britanski The Telegraph.