Britanski tužioci danas su podigli optužnicu protiv muškarca, koji se tereti za pokušaje ubistva i posjedovanje noža.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Britanski tužioci su danas podigli optužnicu protiv 32-godišnjeg muškarca za deset pokušaja ubistva nakon masovnog napada nožem u vozu na putu ka Londonu u subotu.

Policija je ranije saopštila da je pet od ukupno 10 žrtava napada nožem otpušteno iz bolnice, dok je jedna žrtva i dalje u životnoj opasnosti. Riječ je o pripadniku osoblja željeznice koji je pokušao da spriječi napad.

Napad se dogodio u subotu uveče na relaciji Donkaster - londonski King’s Kros, a voz je zaustavljen u 18:25 po lokalnom vremenu na stanici Hantingdon. Entoni Vilijams optužen je i za pokušaj ubistva i za posjedovanje noža zbog ranijeg incidenta u istočnom Londonu. Danas bi trebalo da se pojavi pred sudom u Piterborou.