Dva vagona koja su prevozila amonijak iskliznula su sa šina na železničkoj stanici u Požarevcu.

Izvor: MONDO/Jelica Dojčinović

U 14 časova Vatrogasno-spasilačka jedinica Požarevac primila je dojavu da su na glavnoj železničkoj stanici u Požarevcu sa šina iskliznula dva vagona koja su prevozila amonijak.

Prema prvim informacijama sa lica mjesta, nema curenja amonijaka niti opasnosti po ljude.

Na teren su odmah upućene dvije ekipe sa pet vatrogasaca i dva vozila, a na licu mjesta je i policija.

Nezvanično, putnički saobraćaj se odvija bez zastoja.