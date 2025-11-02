Prema navodima SBU, korišćeni su domaći dronovi FP-2, opremljeni eksplozivnim teretom od 105 kilograma, koji su pogodili ključna područja za rusku logistiku, snabdijevanje i raspoređivanje trupa.

Izvor: Print screen

Služba bezbjednosti Ukrajine (SBU) saopštila je da je specijalna jedinica “Alfa” izvela precizne napade dronovima na ruska vojna skladišta i baze u privremeno okupiranim dijelovima zemlje.

Prema navodima SBU, korišćeni su domaći dronovi FP-2, opremljeni eksplozivnim teretom od 105 kilograma, koji su pogodili ključna područja za rusku logistiku, snabdijevanje i raspoređivanje trupa.

Na objavljenim video snimcima vide se snažne eksplozije i požari, dok ukrajinska strana operaciju opisuje kao “veoma uspješnu”. FP-2, koji je razvila ukrajinska kompanija Fire Point, ima domet do 200 kilometara i nosi znatno veću bojevu glavu od prethodnog modela FP-1.

SBU je istakla da su ovi napadi dio šire kampanje s ciljem ometanja ruske vojne logistike.

Šef SBU Vasil Maljuk ranije je saopštio da je Ukrajina tokom 2025. godine izvela više od 160 napada dronovima na rusku naftnu infrastrukturu, što je, prema njegovim riječima, značajno smanjilo kapacitet rafinerija i izazvalo nestašice goriva u desetinama regiona.