Amerika modernizuje napuštenu pomorsku bazu u Portoriku.

Izvor: twitter/printscreen

Američka vojska sprovodi modernizaciju svoje davno napuštene vojne baze u Portoriku iz doba Hladnog rata, piše "Rojters". Prema pisanju "Rojtersa", Sjedinjene Američke Države se pripremaju za vojnu operaciju protiv Venecuele.

Američka mornarica povukla se 2004. godine iz ove baze koja je inače bila jedna od najvećih pomorskih baza na svIJetu. Kako navodi ova agencija, modernizacija nagovJeštava pripremu za moguću vojnu intervenciju.

Tents set up near the runway at the former Roosevelt Roads Naval Station, October 29, 2025 - Reuterspic.twitter.com/MBltuPgWXM — Faytuks Network (@FaytuksNetwork)November 2, 2025

Stara, napuštena vojna baza zauzima veliki prostor. Modernizuje se i pista koja se nalazi u sklopu vojne baze koja je udaljena oko 800 kilometara od Venecuele.