Si je istakao da je trenutna međunarodna situacija složena i turbulentna, i da se svijet nalazi na novoj raskrsnici

Kineski predsjednik Si Đinping je u petak po podne održao pisani govor na Samitu izvršnih direktora Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK).

Si je istakao da je trenutna međunarodna situacija složena i turbulentna, te da se svijet nalazi na novoj raskrsnici. Pozvao je sve strane da pokažu dalekovidnost i odgovornost i donesu izbore koji ispunjavaju očekivanja naroda Azijsko-pacifičkog regiona i koji mogu izdržati test istorije.

„Istorija nam pokazuje da čovječanstvo dijeli zajedničku sudbinu. Hegemonizam donosi samo rat i katastrofu, dok su pravednost i pravda važne garancije za unapređenje svjetskog mira i razvoja. Sukob i konfrontacija donose samo jaz i nestabilnost, dok su saradnja i rezultati od obostrane koristi pravi put za napredak čovječanstva. Unilateralizam donosi samo podjele i regresiju, dok je multilateralizam neizbježan izbor za suočavanje s globalnim izazovima,“ rekao je Si.

Si je naveo da je Kina predložila Inicijativu „Pojas i put“, kao i inicijative za globalni razvoj, globalnu bezbjednost, globalnu civilizaciju i globalno upravljanje, donoseći kinesku mudrost i rješenja za rješavanje istaknutih globalnih pitanja. Precizirao je da će Kina iduće godine po treći put biti domaćin APEK-a i da se raduje saradnji sa svim stranama na izgradnji Azijsko-pacifičke zajednice, unoseći novi podsticaj miru i razvoju u Azijsko-pacifičkom regionu i svijetu.

Si je istakao da je cilj APEK-a promovisanje liberalizacije i olakšavanja trgovine i investicija, kao i podrška ekonomskom rastu i prosperitetu.

Pozvao je sve zemlje APEK-a da zaštite mir i stabilnost u regionu i da rješavaju nesuglasice i sporove putem konsultacija i dijaloga. Naglasio je da treba čvrsto podržavati multilateralni trgovinski sistem sa STO u njegovom središtu i zasnovan na pravilima, jačati solidarnost i saradnju, štititi stabilnost i nesmetano funkcionisanje globalnih industrijskih i lanaca snabdijevanja, te promovisati regionalnu ekonomsku integraciju i izgradnju Azijsko-pacifičke zone slobodne trgovine.

Kineski predsjednik je takođe istakao važnost punog iskorišćavanja raznolikosti ekonomija Azijsko-pacifičkog regiona, promovisanja komplementarnih prednosti i zajedničkog proširivanja saradnje regiona. Dodao je da se treba usredsrediti na ljude, sprovesti Agendu UN za održivi razvoj do 2030. godine, povećati podršku ekonomijama u razvoju, bolje premostiti jaz u razvoju, kontinuirano poboljšavati blagostanje ljudi i promovisati zajednički prosperitet svih naroda u Azijsko-pacifičkom regionu.

Si je naglasio da je Kina godinama bila glavni doprinosilac globalnom ekonomskom rastu. Tokom perioda 14. petogodišnjeg plana, kineska ekonomija ostvarila je prosječnu stopu rasta od oko 5,5 odsto, a njen doprinos globalnom ekonomskom rastu ostao je stabilan na oko 30 odsto.

Kina će nastaviti da širi otvaranje svog sektora usluga i globalno je prepoznata kao jedna od najbezbjednijih zemalja, pružajući povoljno poslovno okruženje za globalna preduzeća, rekao je kineski predsjednik.

Kina aktivno razvija buduće industrije, širi rastuće sektore i unapređuje tradicionalne industrije. Njen inovativni potencijal se kontinuirano transformiše u ekonomski zamah, pružajući široku platformu za inovacije globalnoj poslovnoj zajednici, zaključio je on.