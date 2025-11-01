Iako je aerodrom ponovo otvoren za saobraćaj, uvedena je izmjena u noćnim letovima.

Na berlinskom aerodromu BER dron je sinoć izazvao poremećaje u vazdušnom saobraćaju, koji je obustavljen na dva sata, od 20 do 22 časa, što je izazvalo brojne kašnjenja i preusmeravanje letova, prenosi Bild.

U tom periodu, 11 letova je preusmereno, od kojih su četiri aviona sletela u Lajpcig, četiri u Drezden, a tri u Hamburg. Dva leta za London, Birmingem i Stokholm su otkazana. Mnoge druge letelice su kružile iznad Berlina čekajući dozvolu za sletanje, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Prema rečima portparola policije Brandenburga, dron je primetio jedan svedok, a to je naknadno potvrdila i patrola policije.

Iako je dron nestao iz vidokruga, policija je nastavila potragu, koristeći helikoptere i patrole na zemlji. Iako je aerodrom ponovo otvoren za saobraćaj, uvedena je izmena u noćnim letovima.

Prema odluci vazdušne kontrole, avioni mogu poletjeti do 1 ujutro, dok sletanja traju do 4 sata ujutro.

Ove promjene odnose se na noćnu operaciju aerodroma zbog bezbjednosnih razloga.

Broj incidenata sa dronovima na njemačkim aerodromima drastično raste. Prema izveštajima, u oktobru je saobraćaj na aerodromu u Minhenu takođe bio prekinut zbog sličnog incidenta.