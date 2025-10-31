U briselskoj opštini Sen Žil dvije osobe su ranjene iz vatrenog oružja tokom sukoba rivalskih grupa, a dvojica osumnjičenih su uhapšena. Povrede žrtava nisu opasne po život, a istraga je u toku.

Izvor: Profimedia

Dvije osobe ranjene su iz vatrenog oružja tokom sukoba rivalskih grupa u briselskoj opštini Sen Žil, saopštilo je danas Tužilaštvo u Briselu. Policija je pozvana na Trg Betlehema, u blizini železničke stanice Gar di Midi, gdje su pronađene dvije povrijeđene osobe i čaure metaka, prenio je Rojters.

Dvojica osumnjičenih su uhapšena, dok povrede žrtava nisu opasne po život, navedeno je u policijskom saopštenju. Tužilaštvo je saopštilo da su "tačne okolnosti incidenta predmet detaljne istrage", ne isključujući mogućnost da je riječ o obračunu narko-bandi.

Brisel je poslednjih godina pogođen talasom nasilja povezanog s trgovinom drogom, ističu mediji. Belgijske vlasti procjenjuju da više od stotinu najopasnijih kriminalnih mreža u Evropi trenutno djeluje u toj zemlji.

U februaru ove godine, nekoliko metro stanica u Briselu bilo je zatvoreno tokom potrage za osumnjičenima nakon pucnjave povezane sa dilerima droge.