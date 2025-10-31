Sedamdesetogodišnji muškarac poginuo u padu helikoptera u Južnom Jorkširu, a tri osobe, među njima i dječak od 10 godina, lakše povrijeđene, istraga u toku.

Izvor: Paul Currie / AFP / Profimedia

Sedamdesetogodišnji muškarac poginuo je, a desetogodišnji dječak i još dvije osobe povrijeđene su u padu helikoptera koji se danas srušio na polje u Južnom Jorkširu. Na mjesto teške nesreće odmah su stigle brojne ekipe policije, vatrogasaca i hitne pomoći, piše The Sun.

Policija je potvrdila da je 70-godišnji muškarac zadobio povrede opasne po život i da je, uprkos naporima ljekara, preminuo na licu mjesta. Pilot, 41-godišnji muškarac, kao i putnici, 58-godišnja žena i desetogodišnji dječak, zadobili su lakše povrede.

Istraga i poziv svedocima

Helikopter se srušio u mjestu Bentli, blizu Donkastera, a hitne službe su ogradile šire područje. Policija je pokrenula istragu i pozvala sve moguće svjedoke da se jave.

"Naše misli su sa porodicom i voljenima muškarca koji je tragično stradao u ovom strašnom incidentu", izjavio je glavni detektiv inspektor Geri Magnaj. "Zajedno sa kolegama iz drugih hitnih službi ostajemo na terenu i pokrenuli smo potpunu zajedničku istragu o okolnostima nesreće u saradnji sa Odjeljenjem za istraživanje vazdušnih nesreća (AAIB).

Molimo sve koji imaju informacije da nam se jave. Ako ste bili u tom području i vidjeli šta se dešavalo, kontaktirajte nas. Posebno nas zanimaju snimci helikoptera prije pada."

Očevici u šoku

Jedan od očevidaca koji živi u blizini mjesta pada rekao je za portal *Yorkshire Live*: "Zamalo je promašio našu kuću! Živimo u poslednjoj kući u ulici, odmah pored pruge. Razgovarao sam sa komšijama. Mislim da niko nije vidio sam pad, ali smo svi pomislili da je u pitanju željeznička nesreća jer smo vidjeli kolone hitnih službi kako prolaze."

Detalji o letu

U pitanju je bio privatni let, a pretpostavlja se da je helikopter poletio sa aerodroma Gamston oko 10 sati ujutro. Sa aerodroma su potvrdili da je letjelica bila bazirana kod njih.

"Možemo da potvrdimo da je letjelica bazirana kod nas, kojom upravlja zakupac na licu mjesta, bila uključena u incident. Trenutno nemamo više informacija", rekao je portparol aerodroma.

Navodno se radi o modelu *Robinson R44 Raven II*, lakom helikopteru sa četiri sjedišta, koji se srušio samo nekoliko minuta nakon polijetanja. Istražitelji Odeljenja za istraživanje vazdušnih nesreća (AAIB) poslati su na teren.

"AAIB je obaviješten o nesreći u blizini Donkastera i poslao je tim da započne istragu", potvrdio je njihov portparol.

Stravičan prizor na mjestu nesreće

Prizori sa mjesta pada su potresni. Krhotine su bile razbacane po cijelom polju, a čini se da je helikopter potpuno uništen. Na fotografijama se vidi smrskani rep i velika oštećenja na trupu, dok je letjelica završila prevrnuta naopako, bez vidljivih lopatica rotora.

Zbog nesreće i uviđaja zatvoren je obližnji put, a policija moli građane da izbjegavaju to područje i koriste alternativne pravce. Policija Južnog Jorkšira ranije je saopštila:

"Danas u 10:14 sati primili smo dojavu da se helikopter srušio u polje u Bentliju. Naše ekipe su na terenu. Ulica Ings Lejn je zatvorena. Molimo vas da izbjegavate to područje i planirate alternativnu rutu gdje je to moguće."