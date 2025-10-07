Helikopter pao na autoput u Sakramentu, prilikom rušenja letjelice medicinske službe u kojoj je bilo troje ljudi, svi prevezeni u bolnice u kritičnom stanju

Izvor: screenshot YT/KCRA

U američkom gradu Sakramentu tri osobe su teško povrijeđene nakon pada helikoptera na lokalni autoput.

Skaj njuz prenosi da je to saopštila vatrogasna služba glavnog grada Kalifornije.

Snimci sa mjesta pada prikazuju medicinski helikopter koji smrskan leži naopačke na trakama autoputa 50 koje vode prema istoku.

Vazduhoplovna medicinska služba REACH potvrdila je novinarima ABC7 da su tri njihova člana povrijeđena u nesreći.

Izvor: screenshot YT/KCRA

Izvor: screenshot YT/KCRA

Pad helikoptera se desio sinoć posle 19 časova po lokalnom vremenu.

Kapetan Džastin Silvija iz vatrogasne službe Sakramenta potvrdio je da u helikopteru nije bilo pacijenata, ali da su pilot, medicinska sestra i bolničar povrijeđeni.



On je rekao je da su dvije žene i muškarac "prevezeni u kritičnom stanju" u lokalne bolnice.

"Jedna žrtva je bila zarobljena ispod helikoptera... Uz pomoć civila koji su stajali okolo uspješno je podignut dio tog helikoptera i izvučena žrtva. Sreća je što se helikopter nije zapalio."









Nijedno vozilo na autoputu nije učestvovalo u nesreći.

(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)