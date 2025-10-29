Predsjednik Rusije Vladimir Putin nazvao je "ogromnim uspjehom" testiranje podvodnog drona "Posejdon" na nuklearni pogon, oružja koje, prema njegovim riječima, nema premca u svijetu i koje je nemoguće presresti.

Izvor: Profimedia

Predsjednik Rusije Vladimir Putin nazvao je danas "ogromnim uspjehom" testiranje podvodnog drona "Posejdon" na nukelarni pogon. Putin je posjetio Centralnu vojnu kliničku bolnicu "P. V. Mandrika" u Moskvi. Šef ruske države sastao se sa učesnicima specijalne vojne operacije koji se nalaze na liječenju.

"Juče smo sproveli ispitivanje još jednog perspektivnog kompleksa - to je besposadno podvodno vozilo 'Posejdon', takođe sa nuklearnim pogonom. To je ogroman uspjeh", rekao je ruski lider. Inače, Posejdon" pojedini analitičari zovu "Uništitelj svjetova".

Prema riječima Putina, na svijetu ne postoji ništa što bi se moglo uporediti sa "Posejdonom" po brzini i dubini kretanja, a malo je vjerovatno da će se nešto slično pojaviti u skorije vrijeme. Dodaje, ne postoji ni način da se ovaj dron presretne.

Россия вчера испытала подводный аппарат "Посейдон", сообщил Путин.



Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты «Сармат». Такого в мире нет.pic.twitter.com/mvWc1KLiLa — Сергей Просто (@Dud47907Sergej)October 29, 2025

Kako piše RIA, prema javnim podacima, "Posejdon" je ruski projekat bespilotnog podvodnog aparata sa nuklearnim pogonom. Ima nuklearna torpeda koja su sposobna da, između ostalog, izazovu cunami ako se upotrijebe u blizini obala protivnika. Dužina "Posejdona" iznosi 20 metara, prečnik mu je 1,8 metara, a masa 100 tona.