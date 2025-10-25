Rusija je 25. oktobra napala Kijev balističkim raketama, poginulo je osmoro ljudi, a više ih je povrijeđeno. Napad je izazvao požare i veliku štetu dok se Ukrajina priprema za tešku zimu.

Izvor: Print screen

Rusija je tokom noći, 25. oktobra, izvela napad na Kijev, ponovo gađajući ukrajinsku prijestonicu balističkim raketama. Eksplozije su se čule u Kijevu nešto prije 4 časa ujutro po lokalnom vremenu, prema izvještajima novinara Kijev Independenta koji su bili na terenu.

Timur Tkačenko, načelnik Kijevske gradske vojne administracije, izjavio je da je izbilo više požara "na nekoliko lokacija na lijevoj obali grada".

Prema objavama sa društvenih mreža, navodno je u pitanju napad balističkim raketama Iskander-M

Izvor: Print screen

Ima ranjenih

Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, saopštio je da su vatrogasci raspoređeni u okruzima Darnicki i Desnjanski. On je dodao da je najmanje osam ljudi povrijeđeno tokom napada, a od toga najmanje troje njih je hospitalizovano.

At least one Russian ballistic missile hit the left bank of Kyiv.



According to the latest information, eight people were injured in Kyiv. A kindergarten was damaged in the Dnipro District.



As a result of the attack, fires have broken out at several locations across the city.pic.twitter.com/N4bib4t2ZV — Natalka (@NatalkaKyiv)October 25, 2025

Veliki požari izbili su u "nestambenim objektima" u Desnjanskom i Darnickom okrugu, dok su u Dnjeprovskom okrugu u udaru oštećeni prozori, vozila i napravljen krater u dvorištu stambene zgrade, prema navodima lokalnih vlasti. U istom okrugu oštećen je i jedan vrtić.

⚡Footage showing the second Russian Iskander-M striking Kyiv.pic.twitter.com/XccUnH0p4V — Khilafat Defense (@khilafatdefense)October 25, 2025

Upozorenja ukrajinskog vazduhoplovstva

Neposredno prije eksplozija, ukrajinsko vazduhoplovstvo upozorilo je na balističke rakete koje su bile u letu ka Kijevu. Zbog prijetnje od dodatnih napada, u svim dijelovima zemlje proglašeni su vazdušna uzbuna i upozorenja.

U trenutku izvještavanja (oko 4:15 sati ujutro po lokalnom vremenu), nije bilo dostupnih informacija o tome šta je tačno pogođeno niti kolika je razmjera štete. Nije prijavljeno da ima poginulih.