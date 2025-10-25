Makron najavio novu rundu vojne pomoći.

Izvor: Kurir/AP Christophe Ena

Francuski predsjednik Emanuel Makron najavio je da će Francuska u narednim danima isporučiti Ukrajini dodatne borbene avione Mirage 2000-5F i protivvazdušne rakete Aster, prenosi Le Monde.

Makron je poručio da će Pariz „isporučiti nove ‘miraže’, dodatne rakete Aster i proširiti programe obuke za ukrajinske pilote“, naglašavajući da je „ključno nastaviti podršku Ukrajini i pojačati pritisak na Rusiju“.

Francuska je do sada predala tri aviona Mirage 2000-5F u okviru paketa od šest, dok mediji navode da bi Ukrajina na kraju mogla da dobije između 12 i 20 letjelica.

Novi paket uključuje i rakete Aster 15 i Aster 30 namijenjene sistemu protivvazdušne odbrane SAMP/T MAMBA, koji Francuska razvija zajedno s Italijom.

Makron je takođe potvrdio proširenje obuke ukrajinskog osoblja i najavio modernizaciju francuskih „miraža 2000D“ radi efikasnije borbe protiv dronova dugog dometa.

Mirage 2000-5 je višenamjenski avion četvrte generacije, sposoban da dostigne brzinu od 2.340 km/h i nosi do 6.300 kilograma naoružanja.