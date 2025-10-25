Rusija navodno koristi olupinu potonulog estonskog broda kao tajnu podvodnu vojnu bazu.

Izvor: MARKKU ULANDER / AFP / Profimedia

Ruska Federacija navodno koristi olupinu potonulog estonskog broda u Baltičkom moru kao tajnu podvodnu vojnu bazu, piše "Njuzvik". Trajekt "MS Estonia" je potonula daleke 1994. godine u Baltičkom moru, a ruska mornarica tu olupinu sada navodno koristi kao podvodnu vojnu bazu za nadzor NATO pomorskih snaga i podvodne operacije.

U potonuću broda su stradale 852 osobe. Mjesto nesreće je obilježeno i zabranjeno je za ronjenje već 31 godinu, otkad je brod i potonuo.

Prema pisanju pomenutog lista, ruska mornarica je navodno prekršila tu zabranu i međunarodni dogovor. Ruska vojska je cijelu tu lokaciju iskoristila da pripremi olupinu za operativno-špijunski centar blizu mjesta kuda prolaze NATO brodovi i podmornice.

Njemački mediji su se bavili ovom temom i izvršili su veliko istraživanje. Prema njihovim informacijama, nekoliko država članica Alijanse su dobile obavještajne podatke da su ruske vojne jedinice poslednjih godina sprovodile podvodne operacije sa te lokacije.

Prema podacima njemačkih medija, postavljena je napredna špijunska oprema, kao i senzori na olupini. Pored običnih senzora za praćenje kretanja u neposrednoj blizini, tu su i senzori koji pomažu u navođenju podvodnih dronova.

Kako je potonuo trajekt "MS Estonia"?

Trajekt "MS Estonia" je potonuo tokom noći 27. na 28. septembar 1994. godine. Brod je krenuo iz Talina prema Štokholmu, imao je 989 putnika i preživjelo ih je svega 137.

Prema rezultatima istrage, uzrok nesreće bio je kvar na poklopcu pramca koji se odvojio zbog jakog vetra i visokih talasa. Zbog toga je voda ušla u garažni prostor i brod se napunio vodom i prevrnuo za nešto manje od 30-ak minuta.