Litvanski aerodromi bili su zatvoreni večeras zbog balona iz Belorusije.

Izvor: Twitter/screenshot/RobSchneider/bennyjohnson

Aerodromi u Viljnusu i Kaunasu u Litvaniji zatvoreni su večeras zbog meteoroloških balona koji su stigli iz Belorusije, piše "Rojters". Saobraćaj na ova dva aerodroma bio je obustavljen u periodu od oko tri sata, do 22 časa po lokalnom vremenu.

Nacionalni centar za upravljanje krizama saopštio je da je vipe od 10 balona uočeno uz pomoć radara. Ovo je treći ovakav incident u Litvaniji ovog meseca, prethodno su aerodromi bili zatvoreni 5. i 21. oktobra zbog ulaska balona u glavni grad Litvanije.

U njemu su tada bile otkrivene cigarete. Premijerka Litvanije Inga Ruginijene je saopštila će Litvanija zatvoriti granicu sa Belorusijom ako se nastave ovakvi događaji.