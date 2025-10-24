Tokom noći je Moskovska oblast napadnuta dronovima i tom prilikom je jedan dron uletio u stan na 14. spratu zgrade. Petoro je ranjeno, uključujući i dijete.

Jedna stambena zgrada oštećena je u gradu Krasnogorsk u Moskovskoj oblasti tokom noćnog napada dronom 24. oktobra, saopštile su lokalne vlasti.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov izjavio je na Telegramu da je dron uletio u stan na 14. spratu zgrade.

"Pet osoba je ranjeno, među njima i jedno djiete. Četvoro je hitno prebačeno u bolnice gdje dobijaju neophodnu medicinsku pomoć", rekao je Vorobjov.

Ukrajinski napadi na rusku vojnu infrastrukturu

Ukrajinska vojska redovno izvodi napade na vojnu infrastrukturu unutar okupiranih teritorija i duboko u Rusiji, u pokušaju da umanji borbenu moć Moskve dok rat u Ukrajini i dalje traje.

Vojno-obavještajna služba Ukrajine (HUR) saopštila je 23. oktobra da je u operaciji ubijeno troje ruskih padobranaca u ruskom gradu Stavropolju.

Operacija je izvedena 22. oktobra, a HUR nije iznio detalje o načinu na koji su ubijeni, navodeći samo da se "glasni događaj" odigrao na vojnom kontrolnom punktu u gradu.

"Vojnici i oficiri te jedinice aktivno učestvuju u neprijateljstvima u Ukrajini od 2014. godine i "proslavili su se" brojnim ratnim zločinima tokom invazije Ruske Federacije ", navela je agencija.

Istog dana, 22. oktobra, došlo je i do eksplozija u fabrici municije u gradu Kopejsku, u centralnoj Rusiji, prenijeli su lokalni mediji.

Eksplozije su zabilježene u blizini fabrike "Plastmass", a na lice mjesta su izašle službe za vanredne situacije, izvijestio je nezavisni medij Astra.

Prema dostupnim podacima, fabrika proizvodi municiju za rusku vojsku i nalazi se pod sankcijama koje su uvele saveznice Ukrajine.

Grad Kopejsk se nalazi na oko 1.700 kilometara od sjeveroistočne granice Ukrajine sa Rusijom.

