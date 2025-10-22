Strateške ruske nuklearne snage danas su izvele planiranu vježbu pod nadzorom predsjednika Vladimira Putina, uključujući lansiranje interkontinentalnih balističkih i krstarećih raketa.

Izvor: Youtube/CBS nesw/Profimedia

Strateške ruske nuklearne snage izvele su danas vježbu pod vođstvom predsjednika Rusije Vladimira Putina, a lansirano je nekoliko interkontinentalnih balističkih raketa i krstarećih raketa iz vazduha, saopštio je Kremlj.

"Svi zadaci su uspješno završeni", navodi se u saopštenju Moskve.

Vojska je rasporedila kompleks "Jars", podmornicu "Brjansk" u vodama Barencovog mora, strateške nosače raketa Tu-95MS.

Na sastanku sa Generalštabom, predsjednik Rusije je naglasio da je vježba odvijala po planu, prenijela je RIA Novosti. Nešto kasnije, Putin je rekao da je današnja vježba bila zakazana.

"Dana 22. oktobra smo imali zakazanu vježbu upravljanja nuklearnim snagama, kao što je ministar odbrane izvijestio", rekao je Putin, nadgledajući vojsku iz situacionog centra u Prvoj zgradi Kremlja.