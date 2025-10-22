Nova pravila imaju za cilj povećanje bezbjednosti na putevima i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda.
Evropski parlament je u utorak podržao nova pravila EU o vozačkim dozvolama, koja bi sada trebalo da važe 15 godina, dok bi za vozače početnike bio uveden dvogodišnji probni period sa strožim pravilima i sankcijama.
Evropski parlament je u utorak na plenarnoj sednici u Strazburu podržao revidirana pravila EU o vozačkim dozvolama, odredbe o novim vozačima, digitalne dozvole i zabrane vožnje.
Nova pravila imaju za cilj povećanje bezbjednosti na putevima i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, koje godišnje odnesu skoro 20.000 života, saopštio je Evropski parlament.
Vozačke dozvole sada moraju da uključuju i testove o poznavanju mrtvih uglova, sistema pomoći vozaču, bezbjednog otvaranja vrata i opasnosti korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje.
Zahvaljujući zahtjevima poslanika Evropskog parlamenta, veći naglasak će biti stavljen na svijest o rizicima za pješake, djecu, bicikliste i druge ranjive učesnike u saobraćaju tokom obuke i testiranja, saopštio je EP.
Vozačke dozvole za automobile i motocikle trebalo bi da važe 15 godina, ali države članice imaju mogućnost da skrate rok važenja na 10 godina ako vozačka dozvola služi i kao lični dokument.
Dozvole za vožnju kamiona i autobusa važiće pet godina. Države članice mogu skratiti rok važenja za vozače starije od 65 godina kako bi zahtijevale češće ljekarske preglede ili kurseve osvježavanja znanja.
Za prvo izdavanje ili obnavljanje vozačke dozvole, vozači treba da prođu ljekarski pregled, uključujući pregled vida i kardiovaskularnog sistema.
Državama članicama se daje mogućnost da zahjtevaju od vozača automobila i motocikala da popune obrazac za samoprocjenu umjesto ljekarskog pregleda ili da uspostave nacionalni sistem za procjenu sposobnosti za vožnju.
Po prvi put, pravila EU utvrđuju probni period od najmanje dvije godine za neiskusne vozače. Takođe će se suočiti sa strožim pravilima i sankcijama za vožnju pod dejstvom alkohola i nekorišćenje sigurnosnih pojaseva ili dječjih sjedišta.
Pored toga, sedamnaestogodišnjaci će moći da dobiju vozačku dozvolu za automobil (kategorija B), ali će morati da budu u pratnji iskusnog vozača dok ne napune 18 godina. Da bi se ublažio nedostatak profesionalnih vozača, nova pravila dozvoljavaju osamnaestogodišnjacima da dobiju dozvolu za vožnju kamiona (kategorija C), a dvadesetjednogodišnjacima da dobiju dozvolu za vožnju autobusa (kategorija D), pod uslovom da posjeduju sertifikat o stručnoj osposobljenosti. U suprotnom, minimalna starost za takve dozvole je 21 i 24 godine, respektivno.
Da bi se spriječilo izbjegavanje kazni izrečenih u inostranstvu, informacije o oduzimanju, opozivu ili ograničenju vozačke dozvole biće proslijeđene državi članici koja ju je izdala, radi prekograničnog sprovođenja kazni.
Nacionalne vlasti će morati da se međusobno obavještavaju bez nepotrebnog odlaganja o zabranama vožnje izrečenim za najteže saobraćajne prekršaje, uključujući vožnju pod uticajem alkohola ili droga, učešće u smrtonosnoj nesreći i prekomjernu brzinu (npr. vožnja 50 km/h preko ograničenja).
Nova pravila predviđaju da će digitalna vozačka dozvola, dostupna na mobilnom telefonu, postepeno postati glavni format za vozačke dozvole u EU.
Međutim, poslanici Evropskog parlamenta su osigurali da građani imaju pravo da zatraže fizičku dozvolu ako žele, koja će biti izdata bez nepotrebnog odlaganja, po pravilu u roku od tri nedelje.
Nova pravila će stupiti na snagu 20 dana nakon objavljivanja u Službenom listu Evropske unije. Države članice će imati tri godine da ih transponuju u nacionalno zakonodavstvo i dodatnu godinu da se pripreme za njihovu implementaciju.
Revidirana pravila EU o vozačkim dozvolama dio su paketa bezbjednosti u saobraćaju koji je Komisija predstavila u martu 2023. Njegov cilj je poboljšanje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i što veće približavanje nuli smrtnih slučajeva u saobraćaju do 2050. godine ("vizija nula“), podsjeća EP.