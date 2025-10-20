Najveće postrojenje za preradu gasa na svijetu, u ruskom Orenburgu, obustavilo je rad nakon ukrajinskog napada dronom. U napadu je izbio požar, a oštećen je objekat u vlasništvu Gasproma. Kijev pojačava udare na rusku energetsku infrastrukturu.

Izvor: Twitter/@UKRWarSitRep/@KyivIndependant

Veliko rusko postrojenje za preradu gasa u Orenburgu, najveće takvo na svijetu, juče je moralo da obustavi prijem gasa iz Kazahstana, potvrdilo je Ministarstvo energetike Kazahstana. Do prekida je došlo nakon ukrajinskog napada dronom na postrojenje, piše The Kyiv Independent.

Ukrajinska vojska ranije je saopštila da je postrojenje, smješteno u jugozapadnoj Orenburškoj oblasti i najveće te vrste na svijetu, bilo meta napada. Regionalni guverner Jevgenij Solncev izvijestio je o požaru u jednoj od radionica, koji je nanio štetu objektu u vlasništvu kompanije Gasprom. Postrojenje ima kapacitet prerade veći od 45 milijardi kubnih metara gasa godišnje.

Pojačani napadi na rusku energetiku

Ovaj napad dio je sve intenzivnije kampanje Kijeva usmjerene na rusku naftnu i gasnu infrastrukturu, ključni izvor prihoda kojim Moskva finansira svoju invaziju na Ukrajinu.

Iako je ukrajinska vojska već gađala energetske ciljeve u Orenburškoj oblasti, uključujući rafineriju Orsknefteorgsintez ranije ovog meseca, ovo je prvi put da je meta bilo gasno postrojenje.

Nestašica goriva širom Rusije

Napadi na rusku energetsku infrastrukturu ostavljaju sve vidljivije posledice po ekonomiju. Ruska Federalna antimonopolska služba nedavno je pozvana da uvede maksimalne cijene na benzinskim pumpama zbog sve većih nestašica goriva širom zemlje.

Prema podacima Rojtersa, izvoz ruskih naftnih derivata u septembru pao je za 17,1% u poređenju sa avgustom, prvenstveno zbog ukrajinskih napada dronovima.

S druge strane, Rusija redovno gađa ukrajinsku gasnu infrastrukturu i pojačala je napade na ukrajinske gradove uoči zime za koju se očekuje da će biti izuzetno teška.

Zelenski poručio: Agresoru nećemo ništa dati niti zaboraviti

U međuvremenu, dani prolaze od posjete Volodimira Zelenskog Bijeloj kući i sastanka s Donaldom Trampom, koji je uslijedio nakon poziva američkog predsjednika i Vladimira Putina.

Juče je objavljeno da je Amerika vršila pritisak na Ukrajinu da prihvati nove Putinove uslove za okončanje rata, upozorivši da je ruski predsjednik zaprijetio "uništenjem cijele Ukrajine". Tokom sastanka, Tramp je, navodno, insistirao da Zelenski preda cijelu istočnu regiju Donbas Rusiji, prenose mediji pozivajući se na izvore upoznate sa temom.

Zelenski je bio kratak i jasan:

"Ukrajina neće ništa dati ni zaboraviti Rusiji", poručio je, istovremeno najavljujući jačanje odbrambene i energetske saradnje sa međunarodnim partnerima.

"Nećemo ništa pokloniti agresoru i ništa nećemo zaboraviti. Jasno vidimo da je ova Rusija dugoročna prijetnja. Zato je Evropi potrebna dugoročna saradnja i opipljivi rezultati – kako kratkoročno, tako i u dalekosežnijoj perspektivi – kako bi ljudi mogli normalno da žive."

U svom poslednjem obraćanju, Zelenski je otkrio da Ukrajina sa evropskim saveznicima radi na proširenju programa PURL, kao i na povećanju nabavke američkog naoružanja. Poseban naglasak stavljen je na sisteme protivvazdušne odbrane i dalekometne sposobnosti.

Takođe, u pripremi su novi sporazumi sa više zemalja koji se odnose na oružje i odbrambene tehnologije. Ranije je objavljeno da je Zelenski imao sastanke sa vodećim američkim vojnim kompanijama Raytheon i Lockheed Martin, upravo radi proširenja saradnje na tim poljima.

Tramp: Neka ostane kako je sada

Tramp je, odgovarajući novinarima na pitanje o razgovorima sa Zelenskim, negirao da mu je na sastanku u petak rekao da Ukrajina treba da preda cijelu regiju Donbas Rusiji.

"Neka ostane ovako kako je sada. Treba ostaviti kako je sada. Može jednom posle da se pregovara", rekao je Tramp.

On smatra da bi Rusija i Ukrajina trebalo da "stanu tamo gdje su sada, na liniji fronta", i da je o "ostatku vrlo teško pregovarati, ako se kaže: 'vi uzmite ovo, mi ćemo ono".

Prema nekim izvorima, Tramp je Zelenskom na sastanku ipak poručio da bi trebalo da preda djelove teritorije Rusiji, i odbio je da Ukrajini isporuči rakete Tomahawk.

Ukrajina se sprema za tešku zimu

Paralelno sa jačanjem odbrane, Kijev radi na obezbjeđivanju snabdijevanja energentima za nadolazeću zimu.

Prema riječima predsjednika, Vašingtonu su već podnijeti predlozi za infrastrukturne projekte vezane za gas i proizvodnju nuklearne energije. Zelenski je istakao rastuću ulogu SAD u podršci energetskoj nezavisnosti Evrope, navodeći da je Vašington spreman da isporuči dovoljno gasa i nafte kako bi zamijenio ruski izvoz.

"Naš region ima potrebnu infrastrukturu i potencijal za dalje jačanje energetske nezavisnosti Evrope", izjavio je predsjednik i dodao da gotovo svakodnevno komunicira sa evropskim liderima kako bi se obezbijedio jedinstven stav o "pravom pritisku" na Rusiju.