Britansko Ministarstvo odbrane istražuje tvrdnje da su ruski hakeri pristupili stotinama osetljivih vojnih dokumenata i objavili ih na dark vebu. Dokumenti navodno sadrže informacije o bazama Kraljevskog vazduhoplovstva i Kraljevske mornarice.

Izvor: Youtube/CBS nesw/Profimedia

Britansko Ministarstvo odbrane (MoD) istražuje tvrdnje da su ruski hakeri ukrali stotine osetljivih vojnih dokumenata i objavili ih na dark vebu.

Fajlovi sadrže podatke o osam baza Kraljevskog vazduhoplovstva i Kraljevske mornarice, kao i imena i imejl adrese zaposlenih u Ministarstvu odbrane, objavio je list "Mejl on sandej".

Sajber kriminalci su pristupili keš memoriji datoteka hakovanjem kompanije za održavanje i građevinske radove "Dod Grup", navodi list.

"Zauzimamo snažan i proaktivan pristup sajber prijetnjama koje bi mogle predstavljati rizik za nacionalne interese. Aktivno istražujemo tvrdnje da su informacije vezane za Ministarstvo odbrane objavljene na dark vebu. Radi zaštite osetljivih operativnih informacija, nećemo dalje komentarisati detalje", rekao je portparol Ministarstva odbrane.

Osetljive vojne baze među ugroženim podacima

Procureli dokumenti navodno sadrže informacije o brojnim osetljivim vazduhoplovnim i pomorskim bazama, uključujući RAF Lejkenhit u Safoku, gdje su bazirani američki avioni F-35. Hakovanje se dogodilo nakon niza povreda podataka u Ministarstvu odbrane.

Lični podaci vojnih pripadnika i veterana, uključujući imena, bankovne informacije i neke adrese, nalazili su se u sistemu za obračun plata kojem je pristupljeno tokom velikog hakerskog napada otkrivenog prošle godine. Pogođeno je do 272.000 vojnika.

Iste godine, vlada je tajno uspostavila Rutu za odgovor u Avganistanu za ljude u zemlji čije su podatke "greškom" objavili zvaničnici odbrane u februaru 2022. godine.