Direktor osnovne škole iz turskog grada Denizlija teško je ranjen jutros ispred svoje kuće, dok je sa troje djece krenuo ka automobilu na njega je iz vatrenog oružja pucao 17-godišnjak, sin bivšeg školskog saradnika.

Policija u Turskoj traga za maloljetnikom koji se sumnjiči da je juče ujutro upucao direktora jedne osnovne škole u gradu Denizli, u trenutku dok je žrtva sa svoje troje djece napuštala kuću.

Tinejdžer (17) sumnjiči se da ga je presreo u trenutku kada se spremao da odveze djecu u školu. Osumnjičeni je u direktora nasred ulice ispalio četiri hica. Sa teškim povredama nesrećni čovjek se samo srušio na ulici, dok je napadač pobjegao.

Sumnja se da je napadač sin čovjeka koji je menadžer kantine u školi koju vodi upucani direktor. Navodno je pokušaju ubistva prethodila svađa direktora sa ocem osumnjičenog oko nekog ugovora, nakon čega je sa ocem napadača navodno škola prekinula saradnju.

Okul müdürüne çocuklarının gözü önünde s*lahlı saldırı; o anlar kameradapic.twitter.com/MwV4z9lpTI — Egepostası (@egepostasicom)October 16, 2025

Prema izjavama očevidaca, direktor je sa troje djece prilazio automobilu kada im je tinejdžer prišao, izvukao pištolj koji je skrivao ispod odjeće, a potom je hladnokrvno počeo da puca u njega dok su djeca vrištala.

Nakon što je ispalio četiri hica, koja su direktora pogodila u ruke i noge, osumnjičeni je pobjegao niz ulicu i za njim se i dalje traga.

Ekipe Hitne pomoći su zbrinule ranjenog direktora i prevezle gdje u najbližu bolnicu, gdje je odmah odveden u operacionu salu. Prema prvim informacijama, nije životno ugrožen.

