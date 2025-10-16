Titan je nestao tokom zarona prema olupini Titanika, na dubini od oko 3.300 metara, dok se olupina legendarnog broda nalazi na 3.880 metara.

Izvor: YouTube / CBS Sunday Morning

Američka Nacionalna uprava za sigurnost prometa (NTSB) objavila je službeni izvještaj prema kojem je podmornica Titan implodirala zbog lošeg inženjeringa i izostanka ključnih testiranja. U nesreći iz juna 2023. poginulo je svih pet putnika, među njima i direktor kompanije "Oušn gejt" Stokton Raš.

Istraga je pokazala da je proces projektiranja bio “neadekvatan”, zbog čega podmornica nije ispunjavala osnovne sigurnosne i standarde izdržljivosti. "Oušn gejt", navodi NTSB, nikada nije testirao Titan do stvarnih granica pritiska pa nije znao njegovu pravu izdržljivost. Podmornica je u trenutku poslednjeg zarona već bila oštećena i trebalo je da bude povučena iz upotrebe.

Titan je nestao tokom zarona prema olupini Titanika, na dubini od oko 3.300 metara, dok se olupina legendarnog broda nalazi na 3.880 metara. Putnici su za učestovali u ekspediciji platili i do 250.000 dolara, a među stradalima su bili i poznati istraživač Pol Anri Naržo le, milijarder Hejmiš Harding te pakistanski biznismen Šahzada Davud sa sinom Sulemanom.

U izvještaju se navodi i šokantna izjava koju je, prema svjedocima, dao Raš: "Ako mi Obalna straža postane problem, kupiću kongresmena i riješiti to."

U galeriji pogledajte fotografije podmornice Titan:

"Oušn gejt" je nakon tragedije ugasio sve operacije, dok je NTSB preporučio američkoj Obalnoj straži da pokrene reviziju propisa o testiranju i sertifikovanju podmornica koje prevoze ljude, kako bi se sprečile slične katastrofe u budućnosti.

(Jutarnji/MONDO)