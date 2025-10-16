Trampovo ovlašćenje bi omogućilo CIA-i da sprovodi operacije u Venecueli jednostrano ili kao dio bilo koje šire američke vojne aktivnosti.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je kako je ovlastio CIA-u da sprovodi tajne operacije unutar Venecuele, što je izazvalo žestoku reakciju u ovoj zemlji.

Američke snage su već izvele najmanje pet napada na brodove za koje se sumnja da prevoze drogu na Karibima poslednjih sedmica, ubivši 27 ljudi. Stručnjaci za ljudska prava opisali su racije kao "vansudska pogubljenja".

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro javno je apelovao na televiziji za mir sa SAD-om s obzirom da je povećano američko vojno prisustvo izazvalo strah i u regionu.

Trampovo ovlašćenje bi omogućilo CIA-i da sprovodi operacije u Venecueli jednostrano ili kao dio bilo koje šire američke vojne aktivnosti, prenosi New York Times.

Tramp je istakao da je djelovanje CIA-e odobrio iz dva razloga.

"Prvo, oni (Venecuela op.a.) su ispraznili svoje zatvore u SAD. A druga stvar su droge. Imamo mnogo droge koja dolazi iz Venecuele, a mnogo venecuelanske droge dolazi preko mora, tako da to možete vidjeti, ali mi ćemo ih zaustaviti i kopnom", kazao je.

Ipak, nije htio da odgovori na pitanje da li je cilj CIA-e svrgnuti Madura, za kojeg su SAD ponudile nagradu od 50 miliona dolara. Ministar spolnjih poslova Ivan Gil naveo je na Telegramu da Venecuela "odbacuje ratnohuškačke i ekstravagantne izjave predsjednika SAD-a".

"Sa krajnjom zabrinutošću gledamo na CIA-u, kao i na vojna raspoređivanja najavljena na Karibima, koja predstavljaju politiku agresije, prijetnje i uznemiravanja Venecuele", kazao je.

