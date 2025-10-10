Počelo je raseljavanje na hiljade Palestinaca, prva faza mirovnog plana okončana. Hamas ima rok od 72 sata da oslobodi žive taoce.

Hiljade raseljenih Palestinaca počeli su da se vraćaju kućama iz južnog dijela Gaze nakon što je na snagu stupilo primirje i izraelske trupe su se povukle na dogovorenu liniju pregrupisavanja, prvi put da je borba prestala u opustošenoj teritoriji od marta.

Izraelska vojska je saopštila da je sporazum o primirju, koji je izraelski kabinet odobrio u četvrtak uveče i koji predstavlja prvu fazu američkog plana za okončanje rata u Gazi, stupio na snagu u petak u podne po lokalnom vremenu.

Prema uslovima plana, Hamas bi trebalo da u roku od 72 sata oslobodi 20 živih izraelskih talaca, nakon čega će Izrael osloboditi 250 Palestinaca koji služe duge zatvorske kazne u izraelskim zatvorima, kao i 1.700 drugih koji su pritvoreni u Gazi tokom rata.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu preuzeo je zasluge za oslobađanje talaca, rekavši da je "bezbjednost Izraela" ono što je diktiralo njegove poteze u Gazi, prenosi Gardian.

"Vjerovao sam da ćemo, ako primijenimo snažan vojni pritisak, u kombinaciji sa snažnim diplomatskim pritiskom, apsolutno uspjeti da vratimo sve naše taoce", rekao je Netanjahu, koji je takođe zahvalio američkom predsjedniku Donaldu Trampu na podršci u postizanju sporazuma.

Avišaj Adrae, izraelski vojni portparol, rekao je da stanovnici Gaze mogu da se vrate na sjever određenim rutama, dok ih je upozorio da izbjegavaju oblasti kao što su Beit Hanun i prelaz Rafa, gde trupe i dalje ostaju. Izraelsko bombardovanje Gaze pojačano je u petak ujutro sve do početka primirja.

Prema riječima portparola izraelske vlade koji je govorio u četvrtak, izraelske snage će zadržati kontrolu nad 53% teritorije Gaze, u prvoj fazi povlačenja, pre nego što se oslobode taoci. Izraelske trupe su viđene kako se povlače iz oblasti poput istočnog dijela Kan Junisa, južne Gaze i izbegličkog kampa Nuseirat u centralnoj Gazi, ali su i dalje prisutne u drugim djelovima pojasa.

Uz objavu da je primirje stupilo na snagu, ogroman broj Palestinaca krenuo je ka sjeveru, prema gradu Gazi, najvećoj raseljenoj teritoriji. Skoro pola miliona Palestinaca koji su živeli u severnoj Gazi raseljeni su tokom izraelske vojne operacije, a mnogi od njih žele da se vrate svojim domovima.

"Hvala Bogu, moja kuća još stoji. Ali mjesto je uništeno, kuće mojih komšija su uništene, čitavi kvartovi su nestali", rekao je 40-godišnji Ismail Zajda iz oblasti Šeik Radvan u gradu Gazaje za Rojters.

Primirje bi trebalo da bude praćeno pojačanim humanitarnim i medicinskim isporukama pomoći u Gazi kroz svih pet graničnih prelaza. Izrael će dozvoliti ulazak 600 kamiona pomoći dnevno u Gazu, što je otprilike na nivou prije rata.

Pomoć je preko potrebna jer u pojasu vlada ozbiljna neuhranjenost, a neki njegovi delovi su u stanju gladi, prema vodećoj svetskoj organizaciji za krizne situacije sa hranom. Medicinski radnici najavili su da će koristiti period primirja kako bi počeli da izvlače tela zatrpana pod ruševinama.

Očekuje se da se desetine hiljada tijela nalaze ispod ruševina uništenih zgrada, jer su borbe onemogućile iskopavanja i potragu. Halil al-Haja, visoki zvaničnik Hamasa i glavni pregovarač te grupe, rekao je da je dobio međunarodne garancije da je rat završen.

Ipak, veliki dio Trampovog plana u 20 tačaka za okončanje dvogodišnjeg rata tek treba da bude preciziran od strane pregovarača. Trampov plan takođe poziva na razoružanje Hamasa, da pojas Gaze bude pod upravom međunarodne prelazne vlade i na potpuno izraelsko povlačenje do bezbjednosne zone na granici pojasa. Tema razoružanja Hamasa, kao i sastav prelazne vlasti, očekuje se da će biti veći izazov za pregovarače nego razmjena talaca i zatvorenika. Hamas i Izrael imaju oštro suprotstavljene stavove o oba pitanja.

Ipak, izraelska TV mreža Kanal 12 izvestila je da će Tramp posjetiti Izrael u ponedeljak kako bi održao govor u Knesetu u Jerusalimu. Primirje koje je stupilo na snagu predstavlja prvo zaustavljanje borbi u više od šest mjeseci i najbliže što su Izrael i Hamas do sada došli ka trajnom okončanju rata u Gazi.

Izraelska dvogodišnja vojna kampanja u Gazi ubila je više od 67.000 Palestinaca i ranila skoro 170.000 drugih, prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi. Očekuje se da su desetine hiljada tela još zatrpane pod ruševinama. Izrael je započeo rat kao odgovor na napad koji je Hamas predvodio 7. oktobra 2023. godine, a u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi i oteto 251 osoba.

Istražna komisija UN i nekoliko organizacija za ljudska prava optužili su Izrael da sprovodi genocid u Gazi tokom protekle dvije godine. Izrael odbacuje optužbe i tvrdi da je djelovao isključivo u samoodbrani.