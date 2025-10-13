Turska tvrdi da je spriječila dolazak izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na samit o Gazi u Egiptu, zahvaljujući inicijativi predsjednika Erdogana i diplomatskim naporima Ankare. Na skupu će učestvovati najmanje 20 svjetskih lidera.

Izvor: YouTube/screenshot/Al Arabiya English

Turska vlada saopštila je danas da je Ankara odigrala ključnu ulogu u sprečavanju dolaska izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na samit o Gazi koji se održava u Egiptu.

"Na inicijativu predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana, zahvaljujući turskim diplomatskim naporima i podršci drugih šefova država i vlada, Netanjahu neće učestvovati na sastanku u Egiptu", izjavio je predstavnik turske vlade za njemačku agenciju DPA.

Na samitu će biti najmanje 20 svjetskih lidera

Izrael je, međutim, iznio drugačiju verziju događaja. Danas u podne, kabinet egipatskog predsjednika saopštio je da Netanjahu dolazi, ali je ubrzo nakon toga kabinet izraelskog premijera to demantovao.

U saopštenju se navodi da je Netanjahu zahvalio predsjedniku Donaldu Trampu na pozivu da učestvuje na samitu u Egiptu, ali da ne može da otputuje zbog jevrejskog praznika Simhat Tora.

Američki predsjednik Donald Tramp danas je stigao u egipatsko ljetovalište Šarm el Šeik, gdje će predvoditi mirovni samit na kojem će učestvovati najmanje 20 svjetskih lidera.