U izraelskom parlamentu dijelile su se kape sa natpisom "Tramp, predsjednik mira", po uzoru na one koje su obilježile njegovu kampanju. Najavio je i nekoliko bitnih tema o kojima će pričati tokom svoje posjete Izraelu.

Izvor: X/@SamuelSokol

U izraelskom parlamentu Knesetu danas su zaposleni dijelili crvene kape sa natpisom "Tramp, predsjednik mira", po uzoru na poznate "Make America Great Again" kape koje su simbol kampanja Donalda Trampa. Fotografije je objavio novinar lista Tajms of Izrael Sem Sokol, prenosi Index.

Knesset staff distribute red baseball caps patterned on the “Make America Great Again” caps worn by US President Donald Trump’s diehard supporters ahead of his upcoming speech in the Knesset plenum.



The caps bear the slogan “Trump the peace president.”pic.twitter.com/CfG2NFKwGI — Sam Sokol (@SamuelSokol)October 13, 2025

"Predsjednik mira“

Kape s natpisom "Tramp, predsjednik mira" pojavile su se uoči Trampovog današnjeg govora u izraelskom parlamentu, prvog otkako je ponovo preuzeo dužnost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Njegov dolazak u Jerusalim izazvao je veliko interesovanje javnosti, a izraelski zvaničnici ističu njegovu ulogu u nedavnom dogovoru o prekidu vatre i oslobađanju talaca iz Gaze.

Trampa je u Kneset zvanično pozvao predsjednik parlamenta Amir Ohana, koji ga je u pozivnom pismu nazvao "predsjednikom mira". Očekuje se da će Tramp u govoru govoriti o puštanju talaca, Bliskom istoku, odnosima Sjedinjenih Država i Izraela, kao i o "novoj fazi regionalne stabilnosti", kako navode izraelski mediji.

Hamas oslobodio taoce

Uoči Trampovog dolaska, izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je Hamas oslobodio sedmoricu izraelskih talaca koji su u Pojasu Gaze proveli 738 dana u zatočeništvu. Među njima su:

Alon Ohel, Ejtan Mor, Gaj Gilboa-Dalal, Ziv i Gali Berman, Omri Miran i Matan Angrest

Radi se o prvoj grupi oslobođenih u sklopu primirja postignutog uz posredovanje Katara i Egipta. Prema pisanju Rojtersa i Asosijeted presa, Izrael bi zauzvrat trebalo da oslobodi veći broj palestinskih zatvorenika i maloljetnika.

Očekuje se da će Tramp u govoru u Knesetu istaći važnost ovog dogovora, koji njegovi saradnici već opisuju kao "ključni korak ka trajnom miru".