Znate li za najneobičnija pravila u inostranstvu čije kršenje može da vam isprazni novčanik ili vas odvede u zatvor?

Izvor: MONDO / Marko Čavić

Putovanja su uzbudljiva, ali ponekad male greške mogu da pretvore odmor u noćnu moru. Dok planirate šetnje, kupanje i uživanje u lokalnoj hrani, dobro je da znate koja pravila u inostranstvu mogu ozbiljno da vam isprazne novčanik ili vas dovedu u neprilike.

1. Mokrenje u moru - Španija

Grad Vigo je 2022. godine uveo strogu zabranu olakšavanja u moru ili na plaži. Kazna može da iznosi čak 750 eura. Kako nadležni kontrolišu ko "krši pravilo", ostaje misterija, ali toaleti na plaži nisu tu bez razloga.

2. Gledanje binga - Portugal

U Portugalu bingo se tretira kao kockanje. Čak i ako samo posmatrate neovlašćenu partiju u parku, možete da budete kažnjeni ili završiti u zatvoru, upozorava britansko Ministarstvo spoljnih poslova.

3. Krađa kamenčića i pjeska - Italija

Ako vas privlače šareni kamenčići sa italijanskih plaža, bolje razmislite. Sardinija i mnoga druga ostrva zabranjuju uklanjanje pijeska, školjki ili kamenčića. Kazne idu i do 1.000 eura. Na Kapriju je dodatno zabranjeno korišćenje ili unošenje plastičnih predmeta i branje biljaka, što može da košta i do 500 eura.

4. Hranjenje golubova - Singapur

Singapur je poznat po striktnoj primijeni zakona. Hranjenje ptica, pljuvanje, bacanje smeća, nepuštanje vode u toaletu, konzumacija pića u javnom prevozu ili prodaja žvakaće gume, sve može da donese kaznu koja ponekad prelazi 4.000 eura.

5. Prigovaranje na račun - Japan

U nekim japanskim restoranima prigovaranje na cijenu može ozbiljno da zakomplikuje odmor. Najsigurnije je da proverite jelovnik i cijene prije nego što naručite.

6. Pljuvanje na javnim mestima - Hongkong

Pljuvanje ili bacanje smeća u Hongkongu je strogo zabranjeno. Prekršaji se kažnjavaju novčano, oko 350 eura.

7. Pokazivanje zadnjice - Grčka

Iako zvuči smiješno, u Grčkoj je pokazivanje intimnih djelova tijela zakonom zabranjeno. Policija može da izrekne novčanu kaznu ili čak pritvori počinitelja zbog neprimjerenog ponašanja.

8. Oštećivanje novčanica - Turska

Uništavanje novca je globalno loša ideja, ali u Turskoj može da donese zatvor od šest mjeseci do tri godine, posebno ako uključuje vrijeđanje nacionalnih simbola.

9. Prelazak ulice na crveno - Njemačka

Nestrpljenje na semaforu u Nemačkoj može da vas košta najmanje 5 eura, a u slučaju izazivanja problema u saobraćaju kazna raste.

10. Nošenje maskirne odeće - Karibi

Na Karibima je zabranjeno nositi odjeću sa vojnim dezenom. Razlog nije moda. Maskirna odjeća se smatra vojnom uniformom, a njegova upotreba od strane civila je strogo regulisana.