Zvanično najjeftinija destinacija u Evropi ove jeseni: U prelijepom primorskom gradu pijete kafu za oko 2 eura

Ako ste strpljivo čekali da se gužve raziđu i cijene padnu posle ljetnjeg turističkog talasa u Evropi, obradovaće vas vijest da postoji skriveni dragulj koji nudi tople temperature i povoljnije cijene tokom jeseni.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema novom istraživanju koje je objavio Post Office Travel Money, najjeftinija destinacija u Evropi ovog jesenjeg perioda je Marmaris u Turskoj. Ovaj opušteni primorski grad na obali Egejskog mora poznat je po slikovitom starom dijelu grada, popločanim uličicama, prijatnoj mediteranskoj klimi i mirnoj atmosferi.

Smješten na južnoj obali zemlje, gde se Egejsko more susrijeće sa istočnim Mediteranom, Marmaris je luka srednje veličine okružena borovim šumama Anadolije i otvorenim morem.

Poznat je po svom prelijepom šetalištu uz more koje se proteže kilometrima duž šljunkovite plaže i tirkizne vode, po modernoj zoni ljetovališta i živahnom noćnom životu - dovoljno uzbudljivom da vikendom uvijek imate gdje da izađete, ali daleko mirnijem od burnih večeri u Bodrumu.

Prema rang-listi pristupačnosti koju je objavio Post Office, Marmaris je prestigao Sunčev brijeg u Bugarskoj i čak Algarve u Portugalu, koji se često opisuje kao najpovoljnija sunčana destinacija zapadne Evrope.

Istraživanje je pokazalo da prosječna cijena šoljice kafe u Marmarisu iznosi oko 2 eura, flaša vode od 1,5 litra 0,22 eura, dok tročlani porodični ručak od tri jela sa pićem košta oko 80 eura. Prema podacima sajta Numbeo, obrok za jednu osobu u jeftinijem restoranu u centru grada košta oko 8 eura, a krigla lokalnog piva oko 3,60 eura.