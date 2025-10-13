Uzrok sudara vozova i dalje pod istragom.

Izvor: X/@SGNews123

U sudaru dva voza u Slovačkoj, povrijeđeno je preko 100 ljudi, a prema dosadašnjim saznanjima, niko nije poginuo, prenio je slovački portal TA3. Nesreća se dogodila danas oko 10 časova u blizini sela Jablonov na Turnji kada su se dva ekspresna voza sudarila na mjestu gdje se dvije pruge ukrštaju.

Portparol Slovačke željezničke kompanije Jan Baček rekao je da je uzrok sudara vozova i dalje pod istragom.

"Trenutno je prioritet spasavanje i evakuacija putnika i naših zaposlenih", rekao je on.

Na lice mjesta poslato je pet ambulantnih vozila i jedan spasilački helikopter, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Policija je saopštila da se sudar dogodio ispred tunela i da putnici postepeno napuštaju vozove. Kako je navedeno, policija obezbjeđuje mesto nesreće, koordinira rad spasilačkih službi i usmjerava kretanje ljudi u tom području.