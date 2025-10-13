Ozbiljna saobraćajna nesreća dogodila se u Južnoj Africi, kada je pun autobus skrenuo sa puta i upao u provaliju. Najmanje 42 ljudi je izgubilo život.

Izvor: X/@SABCNews/Printscreen

Najmanje 42 osobe poginule su u nesreći autobusa u planinskom regionu sjevernog dijela Južne Afrike, saopštile su vlasti u ponedeljak.

Nesreća se dogodila u nedelju na autoputu N1, u blizini grada Luj Trikhart, oko 400 kilometara sjeverno od prijestonice Pretorije, prenosi Independent.

The death toll from the bus crash on the N1 outside Louis Trichardt in Limpopo now stands at 42.



More than 30 passengers have been taken to hospital. The bus lost control and rolled down an embankment and landed on its roof.



For more visithttps://t.co/TS6YUmNBRCpic.twitter.com/S14k4nZ44h — SABC News (@SABCNews)October 13, 2025

Sajmon Zvejni, portparol Korporacije za upravljanje saobraćajem na putevima, rekao je za južnoafrički portal Njuz24 da su vlasti potvrdile 42 smrtna slučaja, ali da još uvijek proveravaju ukupan broj poginulih i povrijeđenih. Autobus je sletio s puta na strmoj planinskoj dionici i survao se niz nasip, saopštila je pokrajinska vlada. Vlasti su navele da je autobus putovao iz Istern Kejpa, na jugu zemlje.

Pokrajinska vlada provincije Limpopo saopštila je da se vjeruje da su se u autobusu nalazili državljani Zimbabvea i Malavija, koji su putovali u svoje matične zemlje. Vlada nije odmah navela tačan broj povređenih, ali je saopštila da su neki od preživjelih prevezeni u bolnice.