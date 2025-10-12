Avganistansko ministarstvo odbrane je saopštilo da je njihova operacija završena i da su obustavljeni napadi na zahtjev Katara i Saudijske Arabije.

Izvor: IndiaDefDaily/X

Desetine boraca je poginulo u sukobima na granici između Pakistana i Avganistana, saopštile su obje strane u nedelju, u najozbiljnijim borbama između ove dvije zemlje otkako su talibani došli na vlast u Kabulu.

Pakistanska vojska je saopštila da su 23 njihova vojnika poginulo u sukobima. Talibani su saopštili da je devet vojnika poginulo na njihovoj strani, navodi Rojters.

Tenzije su porasle nakon što je Islamabad zahtijevao od talibana da preduzmu akciju protiv militanata koji su pojačali napade u Pakistanu, navodeći da deluju iz utočišta u Avganistanu. Talibani, koji su došli na vlast 2021. godine, negiraju da su pakistanski militanti prisutni na njihovom tlu.

Svaka strana je saopštila da je nanijela daleko veće žrtve drugoj strani, bez pružanja dokaza. Pakistan je saopštio da je ubio više od 200 avganistanskih talibana i savezničkih boraca, dok je Avganistan saopštio da je ubio 58 pakistanskih vojnika.

Rojters nije bio u mogućnosti da nezavisno potvrdi ove brojke.

Vazdušni napadi iz Pakistana izazvali odmazdu

U četvrtak je Pakistan izveo vazdušne napade u Kabulu i na pijaci u istočnom Avganistanu, prema riječima pakistanskih bezbjednosnih zvaničnika i talibana, što je izazvalo napade talibana u znak odmazde. Pakistan nije zvanično priznao vazdušne napade.

Avganistanske trupe su otvorile vatru na pakistanske granične prelaze u subotu uveče. Pakistan je saopštio da je odgovorio vatrom iz oružja i artiljerije.

Obje države su tvrdile da su uništile granične prelaze druge strane. Pakistanski bezbjednosni zvaničnici podijelili su video-snimke, za koje su rekli da prikazuju pogođene avganistanske prelaze.

Razmjene su uglavnom završene u nedelju ujutru, rekli su pakistanski bezbjednosni zvaničnici. Ali u pakistanskom području Kuram, povremena pucnjava se nastavila, prema riječima lokalnih zvaničnika i stanovnika.

Avganistansko ministarstvo odbrane je ranije saopštilo da je njihova operacija završena u ponoć po lokalnom vremenu.

Kabul je u nedelju saopštio da je obustavio napade na zahtjev Katara i Saudijske Arabije. Dvije arapske zemlje Zaliva objavile su saopštenja o zabrinutosti zbog sukoba.

"Ne postoji nikakva prijetnja ni u jednom delu teritorije Avganistana", rekao je u nedelju portparol talibanske administracije, Zabihulah Mudžahid.

"Islamski Emirat i narod Avganistana braniće svoju zemlju i ostaće odlučni i posvećeni ovoj odbrani", naveo je.

Mudžahid je rekao da su borbe u toku u nekim oblastima.

Zatvoren granični prelaz

Pakistanski zvaničnici saopštili su u nedelju da je Pakistan zatvorio prelaze duž 2.600 km granice sa Avganistanom, sporne granice iz kolonijalnog doba poznate kao Durandova linija koju su Britanci postavili 1893. godine.

Dva glavna granična prelaza sa Avganistanom, u Torkamu i Čamanu, i najmanje tri manja prelaza, u Karlačiju, Angur Adi i Gulam Kanu, zatvorena su u nedelju, rekli su lokalni zvaničnici.

Pakistanski vazdušni napadi poklopili su se sa posjetom Indiji talibanskog lidera, ministra spoljnih poslova Amira Kana Mutakija, što je rezultiralo saopštenjem Indije u petak o unaprjeđenju odnosa. Indija je dugogodišnji protivnik Pakistana, a putovanje je izazvalo zabrinutost u Islamabadu.

