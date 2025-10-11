Pucnjava u njemačkom gradu Gisenu se dogodila u sportskoj kladionici u blizini pijačnog trga.

Izvor: Profimedia/AFP

Nepoznata osoba je pucala u gradu Gisenu u centralnom Hesenu u Njemačkoj. Prema policijskim navodima, nekoliko ljudi je povrijeđeno.

Incident se dogodio u 15 časova u sportskoj kladionici blizu pijačnog trga. Počinilac je u bjekstvu, piše Bild.

Kako prenose njemački mediji, policija je blokirala ulaze na pijacu. Okolnosti incidenta još nisu poznate, a nije jasno koliko je tačno ljudi povrijeđeno i koliko su teške njihove povrede.

Prema novinskoj agenciji AFP, najmanje tri osobe su prvobitno povrijeđene. Iz istražnih razloga, policija još nije pružila nikakve dodatne detalje.