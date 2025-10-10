Primirje u Gazi stupilo na snagu u 12 časova po lokalnom vremenu.

Izvor: Profimedia/Apaimages/SIPA

Izraelska vojska je objavila da je primirje u Gazi stupilo na snagu u 12 časova po lokalnom vremenu.

Da podsjetimo, tokom noći i jutros, izraelska vojska (IDF) je počela da povlači svoje trupe iz Pojasa Gaze na dogovorene linije raspoređivanja, kao dio sporazuma sa Hamasom. Neke snage su potpuno povučene iz Gaze, dok će druge ostati na pozicijama duž linija raspoređivanja, prenosi Tajms of Izrael.

Povlačenje se odvija pod zaštitom artiljerijskog granatiranja i vazdušnih napada u nekim područjima, navodi izraelski portal. Očekuje se da će izraelska vojska završiti povlačenje do večeras, u roku od 24 sata nakon što je izraelska vlada zvanično ratifikovala sporazum sa Hamasom.

Kada se povlačenje završi, IDF će zadržati kontrolu nad nešto više od polovine teritorije Pojasa Gaze, odnosno 53 procenta - od čega je većina van urbanih područja. To uključuje tampon zonu duž cijele granice Gaze, uključujući Filadelfijski koridor - granično područje između Egipta i Gaze - zajedno sa Beit Hanunom i Beit Lahijom na krajnjem sjeveru Pojasa, grebenom na istočnoj periferiji grada Gaze i velikim djelovima Rafe i Kan Junisa na jugu Gaze, navodi Tajms of Izrael.