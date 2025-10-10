Ruski "Rosatom" testira litijum-jonske baterije u ekstremnim uslovima, nakon Sjevernog, sledeće odredište je Južni pol.

Izvor: kurir/youtube/nationalgeographic

Ruska državna korporacija "Rosatom" nastavlja testiranje svojih naprednih tehnologija za skladištenje energije u ekstremnim uslovima. Tokom radne posjete gradilištu prve ruske gigafabrike za proizvodnju litijum-jonskih sistema u gradu Neman, predsjednica Tvel-a, gorivne kompanije "Rosatoma", Natalija Nikipelova, predala je legendarnom istraživaču Fjodoru Konjuhovu prenosivi akumulator. Ovaj uređaj biće korišćen tokom ekspedicije na Južni pol.

"Tehnologije i proizvodi "Rosatoma" uvijek prolaze najstrože provere i testiranja. Ono što sutra nudimo tržištu, danas testiramo u najrazličitijim uslovima, uključujući i ekstremne. Nedavno smo testirali električni automobil ‘Atom’ sa našom baterijom na Sjevernom polu, a sada naš litijum-jonski sistem odlazi na Južni pol.

Zahvalni smo Fjodoru Konjuhovu što je pristao da postane ispitivač naših tehnologija u antarktičkim uslovima", rekla je Nikipelova.Konjuhov je istakao značaj pouzdane tehnologije u polarnim ekspedicijama.

"U ekspedicijama gdje je svaki gram i svaki vat dragocen, otkaz opreme može biti katastrofalan. Velika mi je čast što je "Rosatom" izabrao upravo moje putovanje za testiranje svojih tehnologija. Ova baterija će raditi u ekstremnim uslovima, i siguran sam da ruske tehnologije neće razočarati", kaže.

Baterija predana Konjuhovu ima čvrsto kućište sa zaštitom IP55, velik kapacitet energije dovoljan za nekoliko dana osnovnog napajanja kućnih uređaja i širok spektar priključaka za potrošače. Uređaj funkcioniše i na niskim temperaturama, što ga čini idealnim za polarne uslove.

Gorivni divizion "Rosatoma" (upravljačka kompanija – AO „TVEL“) je najveći proizvođač obogaćenog uranijuma na svijetu i lider na globalnom tržištu stabilnih izotopa. TVEL obezbjeđuje gorivo za više od 70 energetskih reaktora u 15 država, istraživačke reaktore u 9 zemalja i transportne reaktore ruskog atomskog flota.

U okviru Gorivnog diviziona razvija se i poslovni segment "Skladištenje energije", sa ciljem proizvodnje litijum-jonskih baterija za izvore rezervnog i neprekidnog napajanja, hibridne sisteme sa obnovljivim izvorima energije, pogonske baterije za električna vozila i specijalnu tehniku.

Gigafabrike u Kaljingradskoj oblasti i Novoj Moskvi, čiji je kapacitet ukupno oko 8 GWh, planiraju da godišnje opskrbe baterijama do 100.000 električnih vozila. Kaljingradska gigafabrika treba da počne sa radom 2025. godine, dok proizvodnja u Novoj Moskvi kreće 2026. godine. U budućnosti, kapacitet proizvodnje može biti povećan na 14 GWh, otvarajući stotine visokotehnoloških radnih mjesta u regionu.

Prisustvo sopstvenog R&D centra omogućava razvoj kako standardnih, tako i kompleksnih rješenja po individualnim zahtjevima kupaca, uz punu podršku od istraživanja i razvoja do proizvodnje i servisiranja.

