Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je prvi put priznao da je ruska protivvazdušna odbrana odgovorna za obaranje azerbejdžanskog putničkog aviona u decembru, u kojem je poginulo 38 ljudi.

Putin je ovu izjavu dao na sastanku sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim u glavnom gradu Tadžikistana, gdje obojica prisustvuju samitu bivših sovjetskih zemalja, prenosi AP.

NEW: Putin tells Azerbaijan’s President Aliyev that Russia will pay compensation related to the AZAL air crash.pic.twitter.com/QoFMstjmFi — Clash Report (@clashreport)October 9, 2025

Putnički avion Azerbejdžan erlajnsa srušio se 25. decembra 2024. godine, dok je bio na putu iz Bakua za Grozni u Čečeniji. Azerbejdžanske vlasti saopštile su da je avion slučajno pogođen raketom ruske protivvazdušne odbrane, a zatim je pokušao da sleti u zapadni Kazahstan kada se srušio, pri čemu je stradalo 38 od 67 ljudi u letjelici.

⚡️ Putin admits Russian air defense opened fire at Azerbaijani airliner in 2024.



Putin claimed that the missiles exploded a few meters away from the plane, which was then hit by fragments.https://t.co/iEh3U2Ojsb — The Kyiv Independent (@KyivIndependent)October 9, 2025

Putin se izvinio Alijevu za ono što je nazvao "tragičnim incidentom", ali nije priznao odgovornost. Alijev je u međuvremenu kritikovao Moskvu zbog pokušaja da "zataška" incident.