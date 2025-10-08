Predsjednik Ekvadora Daniel Noboa ostao je nepovrijeđen kada je njegova predsjednička povorka napadnuta kamenjem i projektilima tokom protesta domorodačkih zajednica u mjestu Kanjar na jugu zemlje.

Predsjednik Ekvadora Daniel Noboa ostao je nepovrijeđen prilikom napada više osoba na automobil u kome je bio na jugu zemlje, u vrijeme domorodačkih demonstracija protiv vlade.

"Oko 500 ljudi se pojavilo i počelo da gađa kamenjem (predsjedničku povorku vozila) i ima jasnih tragova metaka na predsjedničkom vozilu", rekla je novinarima ministarka za životnu okolinu i energiju Ines Manzano, naglasivši da predsjednik Noboa nije povrijeđen.

Iz predsjedništva je na društvenoj mreži X objavljeno da se dogodio "napad" uz video snimak iz unutrašnjosti jednog od vozila u predsjedničkoj pratnji načinjen u trenutku kada je više projektila udarilo u prozore i neko unutra uzviknuo: "Sagnite glavu".

Drugi klipovi snimljeni spolja pokazuju grupu demonstranata u tradicionalnoj nošnji kako gađaju predsjedničku povorku kamenjem i udaraju štapovima. Predsjednička vozila napadnuta su dok je putovao u mjesto Kanjar na jugu zemlje.

Konzerativni predsjednik Daniel Noboa je posle incidenta učestvovao na javnom događaju u gradu Kuenka, gdje je izjavio da je "takva agresija neprihatljiva u novom Ekvadoru".

"Zakon se primjenjuje na sve. Nećemo dozvolit da nas šačica vandala spriječi da radimo za vas", rekao je okupljenima.

Od 22. septembra Noboa je suočen sa demonstracijama i blokadama puteva u više provincija koje su počele na poziv najveće organizacije authohtonih naroda zemlje, a kao reakcija na ukidanje subvencije za dizel gorivo čija cijena je porasla sa 1,80 na 2,80 dolara po galonu (3,8 litara).

Bilans tih demonstracija je jedan domorodački demonstrant ubijen iz vatrenog oružja, oko 150 civila, vojnika i policiajaca je povrijeđeno i oko sto ljudi uhapšeno, prema zvaničnim podacima i organizacijama za ljduska prava.

Ministarka Manzano rekla je da je vlada podnijela tužbu zbog "pokušaja ubistva" predsjednika Noboe, koji kako je rekla "normalno nastavlja svoje aktivnosti".