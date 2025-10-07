Nevladina organizacija za ljudska prava Amnesti internešenel (Amnesty International) saopštila je, pozivajući se na očevice, da je napadu poginulo 17 do 20 ljudi.

Izvor: Zabed Hasnain Chowdhury / Zuma Press / Profimedia

Mjanmarska vojska bombardovala je u ponedeljak gomilu okupljenu na budističkom Festivalu svjetlosti i demonstracijama protiv vojne hunte, gdje je stradalo više od 40 ljudi, uključujući djecu, izjavili su danas članovi organizacionog odbora i očevici.

Sa svoje strane, nevladina organizacija za ljudska prava Amnesti internešenel saopštila je, pozivajući se na očevice, da je napadu poginulo 17 do 20 ljudi.

On October 6, during the Thadingyut Full Moon Festival in Bhone Toe village, Chaung-U Township, Sagaing Region, Myanmar, the military junta carried out an airstrike with a machine gun helicopter targeting a crowd, resulting in the deaths of nearly 30 people, including children,pic.twitter.com/xGUgled81B — Maung Khin Zaw (@MaungKhinZaw4)October 7, 2025

Hiljade ljudi okupilo se u ponedeljak uveče u Čaung Uu (centralni dio Mjanmara) na ovom festivalu, koji označava kraj budističkog posta.

Vojska je bombardovala demonstrante, koristeći motorni paraglajder za napad, rekao je za AFP neimenovani član odbora organizacije festivala.

Prema navodima tog člana, gomila se okupila zbog proslave, a takođe i da protestuje protiv vladajuće hunte kada su oko 19.00 počela bombardovanja, u kojima je poginulo više od 40 ljudi, a povrijeđeno 80.

"More than 20 killed in Myanmar junta attack on religious festival.

Many of the victims of the attack, which took place in Chaung-U Township, south of the Sagaing capital Monywa, were children"https://t.co/MiuCNSbN9J — Not Nobel (@carmen_machete)October 7, 2025

"Organizacioni komitet je upozorio ljude, a trećina gomile ljudi je uspjela da pobjegne. Međutim, motorni paraglajder je preletio gomilu i bacio dvije bombe na središte okupljanja", dodao je taj član navodeći da su danas neke žrtve sahranjene i da se još prikupljaju posmrtni ostaci nekih žrtava.

Jedan očevidac je potvrdio broj od 40 žrtava. Prema njegovim riječima, ljudi su pokušali da pobjegnu kada su shvatili da motorni paraglajder leti iznad njih.

On je rekao da je danas prisustvovao sahranama devetoro svojih prijatelja.

Lokalni mediji su takođe prenijeli da je ubijeno oko 40 ljudi.