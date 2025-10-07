Kriminalna mreža koju vodi Lorens Bišnoi iz zatvora, broji više od 700 članova. Komuniciraju putem tajnog telefona i vode se strogom hijerarhijom. Proglašen je teroritom, a bio je i student prava, koji ima samo jedan motiv.

Iz svoje ćelije u zatvoru Sabarmati na zapadu Indije, 32-godišnji Lorens Bišnoi navodno vodi svoju kriminalnu mrežu koja broji više od 700 članova, piše CNN. Naredbe im izdaje pomoću prokrijumčarenog telefona. Indijske vlasti ga terete za ubistvo pop ikone, organizaciju atentata na političara na drugom kraju svijeta i prijetnje bolivudskoj zvijezdi. Pored toga, optužen je za zločinačko udruživanje, iznudu i terorističke aktivnosti.

Nakon što je Kanada optužila Indiju da koristi njegovu kriminalnu grupu za napade na sikhske disidente na svojoj teritoriji, prošlog mjeseca ga je proglasila teroristom.

"Određene zajednice bile su meta terora, nasilja i zastrašivanja od strane Bišnoijeve bande. Uvrštavanje ove grupe na listu kriminalnih terorista daje nam snažnije i efikasnije alate za suočavanje s njihovim zločinima i njihovo zaustavljanje", izjavio je u ponedeljak ministar javne bezbjednosti Kanade, Gari Anandasangari, prenosi Jutarnji.

Bišnoi je odbacio većinu optužbi koje mu se stavljaju na teret, a njegov advokat je rekao za CNN da će ispitati tvrdnje kanadskih vlasti. Zatvor u kojem se Bišnoi nalazi nije odgovorio na upit CNN-a, a Indija nije komentarisala činjenicu da ga je Kanada proglasila teroristom.

Lorens Bišnoi potiče iz poljoprivredne porodice u indijskoj saveznoj državi Pendžab, poznatoj po bogatoj kulturi, ali i visokoj stopi nezaposlenosti među mladima i rasprostranjenom nasilju bandi.

Od studenta do teroriste

Prije nego što je postao vođa kriminalne mreže, bio je student i aktivista. Rođen je kao Balkaran Brar u selu Dutaravali, koje broji oko tri hiljade stanovnika, udaljenom oko sedam sati vožnje od Nju Delhija i blizu granice s Pakistanom. Sin je policajca iz savezne države Harijana i pohađao je katoličku školu. Prema riječima novinara i autora Džupinderđita Singa, Bišnoi potiče iz "vrlo dobre porodice" i dobro je obrazovan. Ime Lorens dobio je po britanskom kolonijalnom upravniku Siru Henriju Lorensu, jer je, prema porodici, kao dijete bio izrazito svijetle puti.

Mještani njegovog rodnog sela opisuju ga kao mirnog i pristojnog mladića koji je poštovao druge i učestvovao u sportskim aktivnostima. Većina njih teško povezuje tog dječaka sa čovekom koji danas vodi međunarodnu kriminalnu mrežu.

Oko 2010. godine Lorens Bišnoi napustio je rodno selo Dutaravali i preselio se u Čandigar, glavni grad saveznih država Pendžab i Harijana, gdje je navodno upisao studije prava. Prema optužnici iz 2023. godine, upravo je tamo započeo njegov put od studenta do vođe kriminalne organizacije.

Bišnoi je pohađao Panjab Univerzitet, poznat po politički aktivnim studentima i nasilnim sukobima među studentskim frakcijama. Prema navodima iz istrage, u tom periodu je izgradio mrežu povezanih bandi koje su delovale u Pendžabu, Harijani, Čandigaru i Radžastanu.

Motiv mu je samo pravda

U javnosti se predstavljao kao pobožan i nacionalno orijentisan čovjek koji se protivi Pakistanu i pokretu za osnivanje sikhske države Halistan. Tvrdio je da ne koristi drogu i da mu je motiv "pravda". Prvi put je uhapšen 2010. zbog navodnog napada, a do 2012. protiv njega je bilo pokrenuto 13 krivičnih postupaka. Nakon oružanog sukoba s policijom 2014. u Radžastanu ponovo je pritvoren, ali je ubrzo pobjegao. Ponovo je uhapšen u martu 2015. u Pendžabu, gdje se i danas nalazi, piše CNN.

Prema optužnici, Bišnoi iz zatvora nastavlja da vodi operacije svoje mreže koristeći prokrijumčarene telefone i društvene mreže za novačenje novih članova. Banda funkcioniše po strogoj hijerarhiji, pri čemu svaki član poznaje samo osobu iznad sebe, a učesnici pojedinih akcija često se međusobno ne poznaju. Nakon hapšenja Lorensa Bišnoija, aktivnosti njegove bande navodno su se dodatno proširile.

Život po 29 zapovijesti

Javnost je privukao pažnju nakon što je prijetio bolivudskoj zvijezdi Salmanu Kanu, a sve je bilo povezano s navodnim krivolovom na dvije crne antilope 1998. godine, životinje koje su svete u zajednici Bishnoi. Bišnoi pripada hinduističkoj zajednici Bishnoi, poznatoj po strogom poštovanju zaštite životinja i 29 zapovijesti Gurua Džambhešvara.

Četiri godine kasnije policija ga je optužila za organizaciju ubistva punjapskog pjevača Sidua Musavale, iako Bišnoi negira svoju umiješanost i tvrdi da je za to odgovoran njegov bliski saradnik. Istovremeno je ponovio prijetnje Salmanu Khanu.

Indija odbacuje umiješanost u ubisvto

Uprkos deceniji provedenoj u zatvoru, u optužnici se navodi da je njegova kriminalna mreža postala međunarodna, sa djelovanjem u SAD-u, Dubaiju i Kanadi.

Kanadske vlasti povezuju Bišnoija s napadima na sikhske separatiste u Kanadi, uključujući i ubistvo aktiviste Hardepa Singha Nijara u Britanskoj Kolumbiji 2023. godine. Nijar je u Indiji bio proglašen teroristom i povezan sa zabranjenom militantnom grupom koja je podržavala osnivanje države Khalistan. Indija smatra Khalistan pretnjom po nacionalnu bezbjednost i optužuje Kanadu da pruža zaštitu sikhskim ekstremistima, dok je Otava optužila Nju Delhi da podstiče nasilje nad sikhskim političkim aktivistima u Kanadi.

U oktobru 2023. tadašnji premijer Kanade Džastin Trudo izjavio je da Indija koristi "kriminalne organizacije poput bande Lorensa Bišnoija" za sprovođenje nasilja nad kanadskim državljanima koji se ne slažu s vladom premijera Narendre Modija.

Indija je više puta odbacila bilo kakvu umiješanost u ubistvo Hardeepa Singha Nijjara. Kanadska ministarka spoljnih poslova Anita Anand izjavila je za CBC News da indijske vlasti sarađuju s Kanadom u istrazi, piše CNN.

Ne pokazuje znake pokajanja

Banda Lorensa Bišnoija, koju je kanadska vlada sada i zvanično proglasila terorističkom organizacijom, optužena je za vođenje kampanje terora protiv sikhske dijaspore. Kanadsko Ministarstvo javne bezbednosti navelo je da banda izvršava ubistva, pucnjave i podmetanje požara, te da širi strah putem iznuda i zastrašivanja, ciljajući pripadnike zajednice, njihove istaknute predstavnike, preduzeća i kulturne radnike.

Svjetska sikh organizacija u Kanadi pozdravila je ovu odluku i navela da je banda bila uključena u međunarodni pritisak Indije na sikhske zajednice u Kanadi, uključujući i ubistvo Nijara. Odluka omogućava kanadskim vlastima dodatna ovlašćenja za zamrzavanje imovine, blokiranje finansiranja i krivično gonjenje osoba povezanih sa grupom.

Uprkos brojnim krivičnim postupcima, Bišnoi ne pokazuje kajanje zbog etiketa koje mu se pripisuju. U intervjuu iz 2024. godine izjavio je da mu ne smeta što ga nazivaju gangsterom i da ne namjerava da se mijenja.