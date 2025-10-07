Novoizabrana gradonačelnica njemačkog grada Herdeke, Iris Štalćer, bori se za život nakon što su je ispred kuće izbola više muškaraca. Policija traga za napadačima, dok javnost i političari osuđuju ovaj šokantan i brutalan napad.

Izvor: BERND WEISSBROD / AFP / Profimedia

Novoizabrana njemačka gradonačelnica bori se za život nakon što su je, prema navodima lokalnih medija, ispred njene kuće napala i nožem izbola više osoba.

Iris Štalćer pronađena je teško povrijeđena u svom stanu u dijelu grada Herdeke-Herentiš u utorak, naveo je njemački list Bild. Njeno tijelo pronašao je sin.

Kako se navodi, 57-godišnja političarka izbodena je više puta nožem u stomak i leđa od strane grupe muškaraca na ulici.

Njemački kancelar Fridrih Merc osudio je ovaj "gnusni" čin. Prema navodima medija, Štalćer je u kritičnom stanju i prima hitnu medicinsku pomoć u bolnici.

Iris Štalćer je gradonačelnica grada Herdeke, koji se nalazi u njemačkoj saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija.

Policija je objavila uzbunu i u toku je velika potraga za osumnjičenima. Na mjestu napada viđen je spasilački helikopter, zajedno sa hitnim službama. Očekuje se da će istragu uskoro preuzeti odjeljenje za ubistva.

Policija je hitno apelovala na građane da pruže bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u istrazi. Još uvijek nije potvrđeno da li je napad imao političku pozadinu.

Štalćer, članica njemačke Socijaldemokratske partije (SPD), izabrana je krajem septembra za gradonačelnicu Herdekea, osvojivši nešto više od 52,2 odsto glasova.

Nakon pobjede, zahvalila se građanima Herdekea na Instagramu riječima:

"Prije svega, želim da se zahvalim građanima Herdekea na ovom fantastičnom rezultatu i povjerenju koje ste mi ukazali kao novoj gradonačelnici. Mandat počinjem u novembru, puna radosti, entuzijazma i poštovanja prema ovom zadatku. Zajedno sa vama želim da oblikujem, razvijam i očuvam naš grad."

Nakon objave o napadu, komentari ispod njene objave ispunjeni su porukama podrške i željama za brz oporavak.

"Odvratan čin. Brz oporavak", napisao je jedan korisnik.

"Molim se za vaše zdravlje", dodao je drugi.

Gradonačelnica je udata, ima dvoje tinejdžera i gotovo cio život provela je u Herdekeu. Po profesiji je advokat i stručnjak za radno pravo.