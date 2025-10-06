Desetine balona sa hiljadama paklica cigareta iz Bjelorusije ušle su u vazdušni prostor Litvanije, primoravši vlasti da u nedelju zatvore aerodrom u Viljnusu na više sati.

Izvor: Bernal Revert / Alamy / Profimedia

Desetine balona, koji su prenosili hiljade paklica cigareta i ušle u vazdušni prostor Litvanije, primorale su vlasti da u nedelju zatvore aerodrom u prestonici Viljnusu na više sati.

Nacionalni centar za upravljanje vanrednim situacijama (NCMC) saopštio je da je 25 meteoroloških balona detektovano kako ulaze u Litvaniju iz susedne Bjelorusije, od kojih su se dva našla direktno iznad aerodroma, navodi BBC.

Otkriveno je da je od tog broja najmanje 11 balona prenosilo 18.000 paklica cigareta namijenjenih crnom tržištu, saopštila je carinska pogranična služba Litvanije. Portparol centra NCMC kazao je da baloni sa švercovanom robom, cigaretama iz Bjelorusije, nisu ništa novo u Litvaniji, Letoniji i Poljskoj.

Балони користeни за шверцување цигари причина за затворањето на аеродромот Вилнус во Литванијаhttps://t.co/VYsdQEl3mTpic.twitter.com/MBFLHsEOQD — CIVIL (@CivilMacedonia)October 6, 2025

Dodao je da je do sada od početka ove godine registrovano 544 balona koji su ušli u Litvaniju iz Belorusije, a prošle godine čak 966. Kako je saopštila uprava aerodroma, zbog pojave balona juče je otkazano 30 letova koji su trebali da prevezu 6.000 putnika. Aerodromske vlasti upozorile su da bi i danas moglo da bude odlaganja letova.

Najnovija povreda vazdušnog prostora Litvanije usledila je u trenutku povišenih tenzija u Evropi nakon upada većeg broja dronova za koje se vjeruje da su povezani sa Rusijom, a što je dovelo do poremećaja avio saobraćaja. Moskva je negirala bilo kakvu umiješanost u nedavne incidente.

Pojava dronova nepoznatog porijekla dovela je do zatvaranja danskih aerodroma u septembru, a dronovi su primijećeni i u susjednoj Norveškoj i Njemačkoj, što je navelo evropske lidere da intenziviraju diskusije o jačanju protivvazdušne odbrane.