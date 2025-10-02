Policija je potvrdila da je ubijen napadač u Mančesteru.

Izvor: Paul Currie / AFP / Profimedia

Policija u Mančesteru u Engleskoj u Velikoj Britaniji potvrdila je da je napadač na sinagogu likvidiran i napad je proglašen terorističkim aktom, prenosi "Gardijan". Poginule su ukupno tri osobe, uključujući i napadača.

"Možemo da potvrdimo da su tri osobe poginule, uključujući i napadača, koga su upucali pripadnici snaga mančesterske policije", saopštila je mančesterska policija.

Na mjestu napada u sinagogi odjeknula je snažna, kontrolisana eksplozija iza kordona policije. Prije kontrolisane eksplozije, specijalci su upozoravali građane da se povuku na bezbjednu distancu.

Policija je ubrzo uhapsila dvije muške osobe. Da podsjetimo, osumnjičeni muškarac je na sebi imao prsluk za zaštitu od metaka i, kako se sumnja, eksplozivno sredstvo.

Policija ga je likvidirala neposredno nakon napada na vjernike u sinagogi Hiton parka. Napad se dogodio na Jom Kopur, najvažniji dan u jevrejskom kalendaru.

Pogledajte fotografije sa mjesta pucnjave u Mančesteru