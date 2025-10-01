Vladimir Leontjev Pavlovič, predsjednik Savjeta poslanika Nove Kahovke, preminuo je nakon što ga je pogodio ukrajinski dron "Baba Jaga".

Vladimir Leontjev Pavlovič, predsjednik Savjeta poslanika Nove Kahovke, preminuo je u bolnici nakon što ga je ranio ukrajinski dron, kojeg Rusi kolokvijalno zovu "Baba Jaga", rekao je guverner Hersonske oblasti Vladimir Saldo.

Baba Jaga (ređe nazivana "vampir" kao eponim) je uobičajeni nadimak za poljoprivredne multikoptere pretvorene u borbene dronove. Svi dronovi tipa Baba Jaga opremljeni su termovizijskim kamerama za noćne operacije.

Nosivost lakog drona za filmsko snimanje (DJI Mavic 3 Pro) iznosi 750 grama, što u mirnodopsko vrijeme omogućava nošenje kompaktnog fotoaparata ili lagane filmske kamere, a u ratu jednu ručnu bombu ili dva hica za protivpješadijske granate. Nasuprot tome, poljoprivredni dron za oprašivanje polja ima nosivost od oko sedam kilograma.

Teži dronovi podižu i više od 20 kg. Nomenklatura "bombi" je široka: minobacačke granate, kasetne bombe, čak i mine. Baba Jaga se koristi kao nosač eksploziva, ali i kao "matični" dron opremljen repetitorom signala, opremom za zaštitu od ometanja, baterijama i usmjerenim antenama. Njegova sposobnost da funkcioniše kao repetitor signala produžila je vijek trajanja baterije i domet sekundarnih dronova.

Ime potiče iz slovenske mitologije (vještica zvana Baba Jaga) i borci i novinari su sarkastično primijenili na ove dronove. U praksi, termin obuhvata dvije povezane upotrebe: napadački/izviđački dronovi - mali komercijalni kvadrokopteri modifikovani da ispuste ili nose jedan mali eksploziv (ručna bomba, kasetna bojeva glava, minobacački metak i sl.) i detoniraju pri udaru ili na tajmer/daljinski okidač; jeftini su, neprimjetni i korisni protiv izloženog osoblja, lakih vozila ili lakih meta.

Matični dronovi/veći, nose gorivo/akumulatore, usmjerene antene, Starlink terminale ili druge veze za prenos podataka, opremu protiv ometanja i služe kao komunikacioni repetitori kako bi proširili domet i izdržljivost manjih udarnih dronova; takođe mogu da isporuče rezervne male dronove na bojno polje.