Poplavljena je Ibica nakon uragana Gabrijel.

Poznato i popularno špansko ostrvo Ibica je potpuno poplavljeno nakon uragana Gabrijel, piše "Dejli Mejl". Haos je nastao i na Balearskim ostrvima, Mursiji i u regionu grada Valensije.

Ulice su prepune vode i pretvorile su se u "rijeke". Saobraćaj u mnogim ulicama uopšte ne funkcioniše, a izlila se i kanalizacija na mnogim mjestima.

Izvor: GermÃ¡N Lama / Zuma Press / Profimedia

Mnogi ugostiteljski lokali su takođe prepuni vode koja je prodrla čak i na aerodrom. Proglašen je crveni meteoalarm što je najviši stepen uzbune zbog obilnih padavina.

Where does the sea end and the port begin?



Passengers wade off the Formentera ferry in Ibiza Town/Eivissa

pic.twitter.com/bLDKPNsgUs — Matt Taylor (@MetMattTaylor)September 30, 2025

Premijer Španije Pedro Sančez je izdao upozorenje svim građanima da budu na oprezu zbog ekstremnih vremenskih nepogoda. Za ostale djelove Španije je na snazi narandžasti meteoalarm.