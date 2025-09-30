Lorenc Kraus (53) uhapšen je nakon šokantnog televizijskog intervjua u kojem je priznao da je 2017. godine ubio svoje roditelje i njihova tijela zakopao u bašti porodične kuće.

Izvor: Youtube/ CBS6 Albany

Lorenc Kraus (53) iz Olbanija, savezna država Njujork, uhapšen je nakon što je u televizijskom intervjuu priznao da je 2017. godine ubio svoje roditelje i zakopao ih u bašti porodične kuće, prenosi britanski Telegraf.

Kraus je tokom razgovora za lokalnu televiziju WRGB rekao da je oca Franca Krausa ugušio rukama, da je konopcem zadavio majku Tereziju. Tvrdi da su to bile "milosrdne smrti".

"Život im je išao nizbrdo"

"Moji roditelji nisu znali da će umrijeti, niti su tražili da ih ubijem, ali su znali da im životi idu nizbrdo. Izvršio sam svoju dužnost kao sin. Briga o njihovoj patnji bila je moj glavni prioritet", rekao je Kraus, dodajući da su oboje umrli brzo i bez otpora.

Opisao je i kako je prvo ubio oca, nakon čega je majka ležala na njegovim grudima nekoliko sati, a zatim ju je zadavio. Tijela roditelja je ostavio u kući dva do tri dana prije nego što ih je zakopao u bašti.

Policija je dan ranije, prilikom pretresa kuće u okviru istrage o sumnjivim finansijskim radnjama, pronašla dva tijela. Krausovi roditelji nisu viđeni skoro osam godina, ali su u međuvremenu nastavili da primaju socijalnu pomoć.

Uhapšen na parkingu televizijske stanice

Komšije su vjerovale da su se vratili u Njemačku, odakle su došli posle Drugog svjetskog rata. Otac Franc je imao 92 godine i više nije mogao da vozi zbog operacije katarakte, a majka Tereza ​​(83) se nije oporavila od povreda nakon pada na putu.

"Uradio sam pravu stvar s obzirom na situaciju. Sve je nekako došlo na svoje mjesto", rekao je Kraus. Nakon što je lokalnim medijima poslao saopštenje o smrti svojih roditelja, učestvovao je u 30-minutnom televizijskom intervjuu. Uhapšen je odmah nakon intervjua, na parkingu televizijske stanice. Optužen je za dvostruko ubistvo i skrivanje tijela. Na sudu se izjasnio da nije kriv.