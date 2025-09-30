Ukrajinske snage povratile su više od 170 kilometara kvadratnih teritorije kod Dobropolja, izjavio je predsjednik Zelenski. Ipak, vojni analitičari upozoravaju na teške borbe i manje optimističnu situaciju na terenu.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Ukrajina je u nedavnim protivofanzivama povratila više od 170 kvadratnih kilometara teritorije u blizini istočnog grada Dobropolja", rekao je sinoć ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

"Zaključno sa današnjim danom, naše snage su oslobodile više od 174 kvadratna kilometra od početka operacije, a više od 194 kvadratna kilometra očišćeno je od ruskih diverzantskih grupa", rekao je Zelenski u svom večernjem video obraćanju.

Rekao je da su ruske snage u toj operaciji izgubile gotovo 3.200 vojnika. Zelenski je priznao da se ukrajinske snage suočavaju sa teškim uslovima na nekoliko djelova fronta, uključujući područje u blizini Kupjanska u pograničnom regionu Harkova i u okruzima između Donjecka i Dnjepropetrovska.

Ukrajinski vojni analitičari nisu toliko optimistični

Početkom avgusta ruske snage su neočekivano probile liniju fronta istočno od Dobropolja i napredovale gotovo 20 kilometara, ali nakon što su poslate ukrajinske rezerve, djelimično su potisnute.

Ukrajinski vojni analitičari, međutim, prikazali su manje optimističnu sliku od vlade u Kijevu. Ukrajina se brani od ruske invazije već više od tri i po godine.