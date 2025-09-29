Kako je saopštio glavnokomandujući ukrajinske vojske, Oleksandr Sirski, ruske jedinice su opkoljene kod Dobropilja.

Izvor: Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua

Nekoliko ruskih vojnih jedinica opkoljeno je u blizini Dobropiljau Donjeckoj oblasti tokom ukrajinske kontraofanzive, saopštio je 29. septembra glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine, Oleksandr Sirski, prenosi Kijev independent.

Napredovanje Ukrajine ka strateškom autoputu

Tokom proteklog mjeseca ukrajinske snage potiskuju ruske trupe koje su napredovale 15 - 20 kilometara ka strateškom autoputu Dobropolje-Kramatorsk, blizu spornog grada Pokrovska.

Od kraja avgusta, ukrajinske jedinice ponovo su zauzele nekoliko sela u ovom regionu.

Oslobođena teritorija

Prema riječima Sirskog, ukrajinske snage su tokom kontraofanzive oslobodile 175 kvadratnih kilometara, dok je još 195 kvadratnih kilometara očišćeno od diverzantskih grupa.

Commander-in-Chief Syrskyi reported after visiting frontline units, including the Dobropillia sector, that Ukrainian counteroffensive actions have encircled part of Russian forces. Around 175 sq km have been liberated and nearly 195 sq km cleared of sabotage groups.pic.twitter.com/MzoRKMLUdA — NOELREPORTS (@NOELreports)September 29, 2025

Veliki ruski gubici

Ruske snage pretrpjele su značajne gubitke kod Dobropolja: 3.185 ljudi izbačeno je iz stroja, od čega 1.769 poginulih. Ukrajinci su takođe uništili ili zarobili 969 jedinica ruskog naoružanja i vojne tehnike.

Ova izjava dolazi u trenutku kada ukrajinske snage, koje su skoro dvije godine držale stratešku odbrambenu liniju na istoku, sve češće izvode protivnapade.

Oslobođena sela

Početkom septembra ukrajinske snage oslobodile su naselja Zarične, Novoekonomične i Udačne.

Ruski napadi i zauzimanje teritorije

Ipak, Rusija je tokom leta održavala visok intenzitet ofanzivnih operacija duž linije fronta.

Prema ukrajinskoj vojno-istraživačkoj grupi Deep State, ruske snage zauzele su 1.548 kvadratnih kilometara teritorije tokom ovog perioda - više nego dvostruko u odnosu na 659 kvadratnih kilometara koje su osvojile u istom periodu 2024. godine.