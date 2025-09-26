Napad ransomware-om izazvao je masovna kašnjenja letova i haos u prijavi putnika. Incident je još jednom pokazao koliko je moderna avio-industrija ranjiva na sajber prijetnje.

Haker je uhapšen u Velikoj Britaniji zbog sajber napada koji je paralisao aerodrome širom Evrope. Napad ransomware-om izazvao je masovna kašnjenja letova i haos u prijavi putnika.

Britanska policija uhapsila je četrdesetogodišnjeg muškarca za koga se sumnja da stoji iza velikog sajber napada koji je poremetio rad desetina evropskih aerodroma. Akcija je izvedena u Zapadnom Saseksu, a osumnjičeni je trenutno pod istragom zbog ozbiljnog kršenja Zakona o zloupotrebi računara.

Prema riječima britanske Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala, istraga je još uvijek u ranoj fazi. Iako je uhapšeni pušten uz kauciju, vlasti ne isključuju mogućnost da iza napada stoji šira mreža hakera, potencijalno povezana sa međunarodnim kriminalnim grupama.

Ransomver zaključao ključne sisteme

Napad je izvršen preko ransomver-a, zlonamjernog softvera koji zaključava podatke i traži otkupninu za njihovo otključavanje. Meta napada bila je kompanija Collins Aerospace, čiji softver koriste brojni aerodromi u Evropi za prijavu putnika i prtljaga.

Zbog kompromitovanih sistema, osoblje aerodroma je bilo prinuđeno da pređe na ručni režim rada. Umesto automatske prijave i digitalne obrade podataka, zaposleni su koristili papirne formulare, rezervne laptopove i ručno unosili podatke o putnicima i prtljagu.

Sajber nasilje raste

Na londonskom aerodromu Hitrou angažovane su dodatne radne snage kako bi se umanjile posledice prekida sistema. Uprkos naporima, zabilježena su kašnjenja letova i duža zadržavanja na prijavnim šalterima.

Slična situacija vlada i na aerodromima u Berlinu i Briselu, gdje se već danima proces registracije obavlja ručno. Dugi redovi, frustrirani putnici i neizvjesnost postali su svakodnevna slika, a avio-kompanije se bore da održe minimum reda u haosu.

Težak udarac za Collins Aerospace

Collins Aerospace, kompanija u vlasništvu američke korporacije RTX, trenutno je u procesu obnove svojih sistema. Zvaničnici firme su saopštili da rade u saradnji sa bezbjednosnim službama i stručnjacima za sajber-bezbjednost kako bi spriječili dalju štetu.

Iako se precizna šteta još uvijek procjenjuje, jasno je da će posledice ovog napada biti dugoročne. Gubitak povjerenja klijenata, pad efikasnosti i potreba za potpunim tehničkim revizijama dodatno opterećuju i kompaniju i aerodrome koji zavise od njenog softvera.

Avio-industrija sve češća meta hakera

Incident je još jednom pokazao koliko je moderna avio-industrija ranjiva na sajber prijetnje. Prema podacima firme Thales, broj napada na ovu granu industrije porastao je za čak 600 odsto u poslednjih godinu dana.

Kriminalne grupe koje koriste ransomver strategije ostvaruju ogromne profite, često prelazeći stotine miliona eura godišnje. Avio-saobraćaj, sa svojom oslonjenošću na digitalne sisteme, postaje sve privlačnija meta za hakere širom svijeta.

